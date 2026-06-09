【イオン限定】『パワーパフ ガールズ』オリジナルTシャツやパンツが登場！
イオンは6月12日（金）に、ヤングカジュアルウェアの専門店「DoubleFocus（以下、ダブルフォーカス）」から、「イオン」「イオンスタイル」約100店舗）と「イオンスタイルオンライン」にて、カートゥーン ネットワークの大人気アニメ「パワーパフ ガールズ」をデザインしたＴシャツ8種類とパンツ2種類を発売する。
＞＞＞パワーパフ ガールズのTシャツとパンツをチェック！（写真17点）
『パワーパフ ガールズ』はアメリカのアニメーション作品で、かわいい見た目とは裏腹に、スーパーパワーを持つ幼稚園児ヒロインのブロッサム、バブルス、バターカップが街を守るアクションコメディだ。
今回のコラボアイテムは、『パワーパフ ガールズ』ならではのポップなデザインが特長。刺しゅうを散りばめた遊び心あふれるデザインや色鮮やかな発泡プリントを施したデザインなどのTシャツを8種類、ポップな飛び柄がポイントの刺しゅうパンツを2種類展開する。
ラインナップは、「パワーパフガールズ リンガーTシャツ」「パワーパフガールズ 発泡プリントTシャツ」「パワーパフガールズ 刺しゅうプリントTシャツ」「パワーパフガールズ 脇シャーリングTシャツ」「パワーパフガールズ ミニ裏毛刺しゅうパンツ」それぞれカラーが2種展開される。
この機会でしか手に入らないアイテムをお見逃しなく。
＞＞＞パワーパフ ガールズのTシャツとパンツをチェック！（写真17点）
『パワーパフ ガールズ』はアメリカのアニメーション作品で、かわいい見た目とは裏腹に、スーパーパワーを持つ幼稚園児ヒロインのブロッサム、バブルス、バターカップが街を守るアクションコメディだ。
ラインナップは、「パワーパフガールズ リンガーTシャツ」「パワーパフガールズ 発泡プリントTシャツ」「パワーパフガールズ 刺しゅうプリントTシャツ」「パワーパフガールズ 脇シャーリングTシャツ」「パワーパフガールズ ミニ裏毛刺しゅうパンツ」それぞれカラーが2種展開される。
この機会でしか手に入らないアイテムをお見逃しなく。
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