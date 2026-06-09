【失礼すぎる客】「バンッ！」商品と小銭をレジに投げつけ、去る客…理不尽な接客現場を描く漫画に読者も共感【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
イライラした態度で買い物をするお客さんを描いた、狸谷(@akatsuki405)さんの人気シリーズ「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より「店の名は」をお届けしたい。
■接客の記憶として今も残る印象的なひとコマ
本作｢店の名は｣は、レジで接客をしていた狸谷さんが実体験をもとに描いたエピソードで、レジにやってきたお客さんがペーパータオル1つを無言で台の上に投げつける場面から始まる。狸谷さんが「いらっしゃいませ」と声をかけると、そのお客さんから返ってきたのは「領収書」のひと言だけで、小銭を投げつけて店をあとにしたのだった。
漫画を描くことはストレス発散でもあり、スーパーや接客業の大変さを知ってほしいという思いに加え、読者から共感の声が届くことも支えになっていると語る狸谷さん。「どれだけ嫌なことがあっても、自分の漫画の糧になると思うと、理不尽な目に遭って多少傷ついても立ち直りが早くなった気がします」と制作への思いを明かしてくれた。スーパーや接客業の現場で働く人たちの思いや実情がうかがえる本作を、ぜひ読んでみてほしい。
■取材協力：狸谷(@akatsuki405)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。