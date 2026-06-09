入場無料！軽井沢の日帰り温浴施設・星野温泉 トンボの湯でひんやり湧水が涼しい「トンボの足水浴」が今年も開催
星野リゾートが運営する、日帰り温泉「星野温泉 トンボの湯(以下、トンボの湯)」では、2026年7月1日(水)〜9月6日(日)に、「トンボの足水浴」を開催。同イベントでは、自然界の音や動きに見られる「規則的」と「不規則」が調和した心地よいリズム“1/f ゆらぎ”とヒノキの香りに包まれる涼体験ができる。
【画像イメージ】新設される足水桶
「星野温泉 トンボの湯」は、1915年(大正4年)に開湯し、与謝野晶子や北原白秋など文人墨客から愛された源泉かけ流しの湯に入浴できる、星野リゾートが運営する軽井沢エリアの温浴施設。古くから美肌の湯と呼ばれている。
そんな「トンボの湯」の横に広がる足水桶で楽しめるのは、国設「野鳥の森(以下、野鳥の森)」から引き込んだ、夏でも冷たい約13度の湧水かけ流し。2年目となる2026年は、ヒノキの香りに癒やされる足水桶に刷新し、自然との一体感をより高めている。足水浴で涼んだあとには、隣接する「カフェ ハングリースポット」にて森の香りに包まれた「森林ソーダ」を今年も販売。木々に囲まれた避暑地ならではの涼体験へ導いてくれる。
標高約1000メートルに位置しており、盛夏の平均気温が22.7度(※1)という清涼な気候に恵まれていて、日本を代表する避暑地としての地位を築いてきた軽井沢。軽井沢星野エリアでは、隣接する野鳥の森から湧き出る豊かな水資源に着目。地層のフィルターを通り濾過された冷涼な湧水に触れることで、この場所ならではの涼しさを感じてほしいという思いから、今年も「トンボの足水浴」が開催される。さっそくその特徴をチェックしていこう！
(※1：気象庁ホームページより、2025年8月の平均気温(軽井沢))
■「1/fゆらぎ」に包まれ森と一体化する、足水桶のリニューアル
「トンボの湯」横のカラマツの丘にある「足水桶」が、自然との一体感を高める意匠へリニューアルされる。全長約6メートルの広々とした作りで、最大18人がゆったりと浸かることができる開放的な空間へと進化。素材には、「トンボの湯」の設えと共通のヒノキ材を採用し、肌に触れる桶の柔らかな質感とともに、ヒノキの清々しい香りが広がる。水のせせらぎと木漏れ日が作り出す「1/fゆらぎ」を五感で享受し、常時約13度の湧水に癒やされる、軽井沢の森ならではの涼体験が可能だ。
■湧水ならではの水温が“気持ちよく”体を冷却
足水浴に使用するのは、隣接する「野鳥の森」から湧き出る天然水。浅間山麓の地層で長い年月をかけて濾過された湧水は、肌になじむ適度な軟水であり、低刺激でなめらかな質感が特徴。年間を通じて約13度に保たれていて、肌の冷感センサーを適度に刺激し、爽快感を引き出すのにぴったりの温度なのだという。氷水のような過度な刺激を避けつつ、血管を通じて全身の火照りを鎮めてくれる。
■緑のゆらぎの中で、森の息吹を味わう「森林ソーダ」も
隣接する「カフェ ハングリースポット」では、森の香りに包まれたノンアルコールカクテル「森林ソーダ」(750円)が登場。軽井沢にも自生する5種の木(カラマツ・アカマツ・モミ・アブラチャン・ヒノキ)から抽出した蒸留水が使用されており、樹木の清々しい香りが炭酸とともに立ち上がる。足水で涼を得たあとに、森の恵みを味覚で取り入れる、避暑地ならではのひとときを過ごそう。
■「トンボの足水浴」概要
場所：星野温泉 トンボの湯前「カラマツの丘」
期間：2026年7月1日(水)〜9月6日(日)
時間：10時〜17時
料金：入場無料
予約：不要
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像イメージ】新設される足水桶
「星野温泉 トンボの湯」は、1915年(大正4年)に開湯し、与謝野晶子や北原白秋など文人墨客から愛された源泉かけ流しの湯に入浴できる、星野リゾートが運営する軽井沢エリアの温浴施設。古くから美肌の湯と呼ばれている。
標高約1000メートルに位置しており、盛夏の平均気温が22.7度(※1)という清涼な気候に恵まれていて、日本を代表する避暑地としての地位を築いてきた軽井沢。軽井沢星野エリアでは、隣接する野鳥の森から湧き出る豊かな水資源に着目。地層のフィルターを通り濾過された冷涼な湧水に触れることで、この場所ならではの涼しさを感じてほしいという思いから、今年も「トンボの足水浴」が開催される。さっそくその特徴をチェックしていこう！
(※1：気象庁ホームページより、2025年8月の平均気温(軽井沢))
■「1/fゆらぎ」に包まれ森と一体化する、足水桶のリニューアル
「トンボの湯」横のカラマツの丘にある「足水桶」が、自然との一体感を高める意匠へリニューアルされる。全長約6メートルの広々とした作りで、最大18人がゆったりと浸かることができる開放的な空間へと進化。素材には、「トンボの湯」の設えと共通のヒノキ材を採用し、肌に触れる桶の柔らかな質感とともに、ヒノキの清々しい香りが広がる。水のせせらぎと木漏れ日が作り出す「1/fゆらぎ」を五感で享受し、常時約13度の湧水に癒やされる、軽井沢の森ならではの涼体験が可能だ。
■湧水ならではの水温が“気持ちよく”体を冷却
足水浴に使用するのは、隣接する「野鳥の森」から湧き出る天然水。浅間山麓の地層で長い年月をかけて濾過された湧水は、肌になじむ適度な軟水であり、低刺激でなめらかな質感が特徴。年間を通じて約13度に保たれていて、肌の冷感センサーを適度に刺激し、爽快感を引き出すのにぴったりの温度なのだという。氷水のような過度な刺激を避けつつ、血管を通じて全身の火照りを鎮めてくれる。
■緑のゆらぎの中で、森の息吹を味わう「森林ソーダ」も
隣接する「カフェ ハングリースポット」では、森の香りに包まれたノンアルコールカクテル「森林ソーダ」(750円)が登場。軽井沢にも自生する5種の木(カラマツ・アカマツ・モミ・アブラチャン・ヒノキ)から抽出した蒸留水が使用されており、樹木の清々しい香りが炭酸とともに立ち上がる。足水で涼を得たあとに、森の恵みを味覚で取り入れる、避暑地ならではのひとときを過ごそう。
■「トンボの足水浴」概要
場所：星野温泉 トンボの湯前「カラマツの丘」
期間：2026年7月1日(水)〜9月6日(日)
時間：10時〜17時
料金：入場無料
予約：不要
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。