非日常のテラス空間。姫路城駅前に“都会派ビアガーデン”がニューオープン

おすすめ屋は6月3日、姫路駅前に「姫路ビアガーデン BBQテラス 姫路駅前店」をニューオープンしました。

■【6月限定】飲み放題付き手ぶらBBQが3,500円

夜景を望むルーフトップテラスに、都会的で開放感のあるBBQビアガーデン空間を展開。手ぶらで楽しめるBBQとビアガーデン飲み放題を組み合わせた、“カジュアルリッチ”な都会派ビアガーデンとして運営します。

仕事帰りの飲み会やグループ利用はもちろん、夏のナイトスポットとしても利用できる都市型ビアガーデンとして、姫路駅前エリアに新たな夜の滞在価値を提案。夜風を感じる非日常的なテラス空間で、ディナー利用から会社宴会まで幅広いシーンに対応します。

また6月限定で、ビアガーデン飲み放題付き手ぶらBBQを3,500円（税込）にて提供します。

■姫路の夜景が彩る、都会派ビアガーデン

「姫路ビアガーデン BBQテラス 姫路駅前店」は、姫路駅徒歩3分の屋上テラスに広がる都会派BBQビアガーデンです。

姫路の夜景を望む開放感あるテラス空間に、イルミネーションが輝く非日常的なビアガーデン空間を展開。ソファ席も設置し、カジュアルさの中にラグジュアリー感を取り入れた“カジュアルリッチ”な空間として営業します。

また、最大200名まで利用可能な大型ビアガーデンとして、仕事帰りの飲み会やグループ利用、会社宴会まで幅広いシーンに対応。屋根付きスペースも完備し、全天候対応型のビアガーデンとして運営します。

■五感を刺激する、贅沢BBQ＆ドリンク体験

グラスフェッドサーロインステーキや伊勢海老グリル、マグロステーキをはじめ、本格BBQ串など贅沢なメニューラインナップを用意。質と鮮度にこだわった都会派BBQを楽しめます。

ドリンクには、自家製サングリアやボタニカルウォーター、樽から注ぐワインなど、ビアガーデンならではの贅沢なラインナップを展開。各種ドリンクは飲み放題で提供し、ドリンクカウンターからフリーフローで自由に利用できます。

開放感ある夜景テラス空間で、BBQとビアガーデンドリンクを楽しみながら、ラグジュアリーなひとときを提供します。

■姫路ビアガーデン 店舗情報

《スタンダードプラン》

贅沢地中海BBQ&ビアガーデン2H飲み放題付 5,000円（税込）

※オープン記念6月限定3,500円（税込）で提供※

APPETIZER ‐

マツイカと彩り野菜のカルパッチョ

〜ラヴィゴット仕立て〜

SALAD ‐

削りチーズの生ハムシーザーサラダ

GRILL SEAFOOD ‐

BBQガーリックシュリンプ串

GRILL MENU ‐

スライスタンのハーブ塩レモン

GRILL MENU ‐

バジルグリルチキン

GRILL MENU ‐

厚切りBBQサムギョプサル

GRILL VEGETABLE ‐

焼き檸檬と焼き野菜のBBQ

《プレミアムプラン》

伊勢海老やステーキ、地中海BBQ&ビアガーデン2H飲み放題付 5,500円（税込）〜

※コース価格はシーズンによって変更があります。詳しくは公式予約サイトにて確認してください。

APPETIZER ‐

マツイカと彩り野菜のカルパッチョ

〜ラヴィゴット仕立て〜

SALAD ‐

削りチーズの生ハムシーザーサラダ

GRILL SEAFOOD ‐

鮪頬肉のバターステーキ

GRILL SEAFOOD ‐

BBQガーリックシュリンプ串

GRILL SEAFOOD ‐

贅沢 伊勢海老のグリル

GRILL MENU ‐

スライスタンのハーブ塩レモン

GRILL MENU ‐

バジルグリルチキン

GRILL MENU ‐

サーロイン香草ステーキ

GRILL VEGETABLE ‐

焼き檸檬と焼き野菜のBBQ

【営業時間】

月〜日 17:00〜22:30（L.O.22:00）

※団体の予約は営業時間外の受付についても相談可能です。また、週末・祝日は混雑が予想されます。ラグジュアリーな夏の夜を体験したい場合は、早めに予約がおすすめです。

【席・設備】

・個室：なし

・貸切：可

・禁煙／喫煙：全席喫煙可 ※加熱式たばこのみ

■施設概要

・施設名：姫路ビアガーデン BBQテラス 姫路駅前店

・予約サイト：https://www.hotpepper.jp/strJ004613047/

・公式サイト：https://himeji-beergarden.jp/

・住所：〒670-0927 兵庫県姫路市駅前町254 姫路駅前ビル 屋上

・交通：姫路駅徒歩約3分

・電話番号：050-2030-5349

（エボル）