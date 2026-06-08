非日常のテラス空間。姫路城駅前に“都会派ビアガーデン”がニューオープン
おすすめ屋は6月3日、姫路駅前に「姫路ビアガーデン BBQテラス 姫路駅前店」をニューオープンしました。
■【6月限定】飲み放題付き手ぶらBBQが3,500円
夜景を望むルーフトップテラスに、都会的で開放感のあるBBQビアガーデン空間を展開。手ぶらで楽しめるBBQとビアガーデン飲み放題を組み合わせた、“カジュアルリッチ”な都会派ビアガーデンとして運営します。
仕事帰りの飲み会やグループ利用はもちろん、夏のナイトスポットとしても利用できる都市型ビアガーデンとして、姫路駅前エリアに新たな夜の滞在価値を提案。夜風を感じる非日常的なテラス空間で、ディナー利用から会社宴会まで幅広いシーンに対応します。
また6月限定で、ビアガーデン飲み放題付き手ぶらBBQを3,500円（税込）にて提供します。
■姫路の夜景が彩る、都会派ビアガーデン
「姫路ビアガーデン BBQテラス 姫路駅前店」は、姫路駅徒歩3分の屋上テラスに広がる都会派BBQビアガーデンです。
姫路の夜景を望む開放感あるテラス空間に、イルミネーションが輝く非日常的なビアガーデン空間を展開。ソファ席も設置し、カジュアルさの中にラグジュアリー感を取り入れた“カジュアルリッチ”な空間として営業します。
また、最大200名まで利用可能な大型ビアガーデンとして、仕事帰りの飲み会やグループ利用、会社宴会まで幅広いシーンに対応。屋根付きスペースも完備し、全天候対応型のビアガーデンとして運営します。
■五感を刺激する、贅沢BBQ＆ドリンク体験
グラスフェッドサーロインステーキや伊勢海老グリル、マグロステーキをはじめ、本格BBQ串など贅沢なメニューラインナップを用意。質と鮮度にこだわった都会派BBQを楽しめます。
ドリンクには、自家製サングリアやボタニカルウォーター、樽から注ぐワインなど、ビアガーデンならではの贅沢なラインナップを展開。各種ドリンクは飲み放題で提供し、ドリンクカウンターからフリーフローで自由に利用できます。
開放感ある夜景テラス空間で、BBQとビアガーデンドリンクを楽しみながら、ラグジュアリーなひとときを提供します。
■姫路ビアガーデン 店舗情報
《スタンダードプラン》
贅沢地中海BBQ&ビアガーデン2H飲み放題付 5,000円（税込）
※オープン記念6月限定3,500円（税込）で提供※
APPETIZER ‐
マツイカと彩り野菜のカルパッチョ
〜ラヴィゴット仕立て〜
SALAD ‐
削りチーズの生ハムシーザーサラダ
GRILL SEAFOOD ‐
BBQガーリックシュリンプ串
GRILL MENU ‐
スライスタンのハーブ塩レモン
GRILL MENU ‐
バジルグリルチキン
GRILL MENU ‐
厚切りBBQサムギョプサル
GRILL VEGETABLE ‐
焼き檸檬と焼き野菜のBBQ
《プレミアムプラン》
伊勢海老やステーキ、地中海BBQ&ビアガーデン2H飲み放題付 5,500円（税込）〜
※コース価格はシーズンによって変更があります。詳しくは公式予約サイトにて確認してください。
APPETIZER ‐
マツイカと彩り野菜のカルパッチョ
〜ラヴィゴット仕立て〜
SALAD ‐
削りチーズの生ハムシーザーサラダ
GRILL SEAFOOD ‐
鮪頬肉のバターステーキ
GRILL SEAFOOD ‐
BBQガーリックシュリンプ串
GRILL SEAFOOD ‐
贅沢 伊勢海老のグリル
GRILL MENU ‐
スライスタンのハーブ塩レモン
GRILL MENU ‐
バジルグリルチキン
GRILL MENU ‐
サーロイン香草ステーキ
GRILL VEGETABLE ‐
焼き檸檬と焼き野菜のBBQ
【営業時間】
月〜日 17:00〜22:30（L.O.22:00）
※団体の予約は営業時間外の受付についても相談可能です。また、週末・祝日は混雑が予想されます。ラグジュアリーな夏の夜を体験したい場合は、早めに予約がおすすめです。
【席・設備】
・個室：なし
・貸切：可
・禁煙／喫煙：全席喫煙可 ※加熱式たばこのみ
■施設概要
・施設名：姫路ビアガーデン BBQテラス 姫路駅前店
・予約サイト：https://www.hotpepper.jp/strJ004613047/
・公式サイト：https://himeji-beergarden.jp/
・住所：〒670-0927 兵庫県姫路市駅前町254 姫路駅前ビル 屋上
・交通：姫路駅徒歩約3分
・電話番号：050-2030-5349
（エボル）