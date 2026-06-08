まさか、すぎた。『GIFT』（TBS系）第9話はリアタイ視聴ができなかったので、友人から「ヤバい、涼が死んじゃった」と連絡を受けて涼（山田裕貴）の死を知ったのだが、最初は何を言っているのかまったく理解できなかった。病気の可能性があるのは知っていたけれど、まさかこんな急展開になるなんて。あまりにも突然すぎる。太陽が消えるのを想像しないのと同じで、涼がいなくなる未来なんて考えたこともなかった。最終話を迎えたら寂しくなるなぁ……と思っていたけれど、この段階で大きなロスを味わうとは思ってもみなかった。

参考：『GIFT』“好き”を力にした山田裕貴の軌跡 主要キャラの死が作品にもたらす影響を考察

涼は、自他ともに認める「ブレイズブルズ」のエース選手だ。日本選手権の舞台でも、チームを引っ張る存在として活躍するはずだった。ただ、肥大型心筋症の疑いがあると言われた涼にとって、激しい運動は命取りになりかねない。普通ならば、「今回は応援に回ろう……」と思うところだが、彼は車いすラグビーを諦めようとしなかった。自分の身体が危険にさらされると分かっても、仲間とともに過ごす時間を手放せなかったのだ。自分が涼の近くにいる人間だったら、きっと全力で止めていたと思う。「命のほうが大事でしょ？」「何を言ってるの？」と怒っていたかもしれない。

でも、君代（麻生祐未）は息子の意思を尊重した。「後悔してほしくないから。負けんなよ」と背中を押した。きっと、君代は誰よりも分かっていたのだろう。車いす生活になり、大好きだったサッカーを諦めて、一度は生きる意味さえ見失っていた涼にとって、車いすラグビーがどれだけ大切な存在なのかを。それでも、息子の命がけの決断を受け入れるのは、簡単なことではなかったはずだ。後悔はしてほしくない。でも、一秒でも長く生きていてほしい。そんな想いの間で揺れながら、最後は涼自身に選ばせたのだ。君代の愛の大きさに、涙が止まらなかった。

結局、涼は試合中に不整脈を起こし、病院で亡くなってしまう。

走馬灯のように、涼の“これまで”が頭のなかに浮かんできた。実は、最初は彼のことをいけすかない奴だと思っていた。「カッコつけちゃってさぁ……！」と若干ひねくれた目で見ていたこともある。でも、回を重ねるごとに、実はめちゃくちゃ熱くて、仲間想いで、不器用なほどまっすぐな人なのだと分かった。

そして、そのまっすぐさは人香（有村架純）と向き合う姿にも表れていた。真剣すぎるがゆえに、なかなか進展しないもどかしさ。いつも、人香とのシーンでは、ニヤニヤが止まらなかった。山田裕貴は、意外にもラブストーリー適性が高い俳優でもある。「バターあんこジェラート奢る約束、忘れんなよ」と言ったあと、自分のおでこを人香のおでこにコツンとするなんて、一歩間違えたらクサくなりそうなシチュエーションも、山田が演じると驚くほど自然な“キュン”になる。人香に自分の車椅子に手を置くように指示するときの「ん」も、たった一言なのになぜかキュンキュンした。

わたしは、山田裕貴のことを太陽のような人だと思っている。パーソナリティを務めているラジオ番組『山田裕貴のオールナイトニッポン』（ニッポン放送）を聴いていても、“THE熱い男”だなと感じる瞬間が多々ある。まるで少年漫画の主人公のように、本気で人に寄り添い、全力で応援をする。演じてきた役柄も、青よりは赤、月よりは太陽……といった熱血キャラが多いような気がする（もちろん、イメージとは反対の役をこなしてしまうのも、山田裕貴という俳優の凄みなのだが）。

そんな山田の温度が、涼という役柄に色濃く反映されていたように思う。涼はもうこの世にはいないかもしれない。でも、太陽のような彼の温もりは、これからもブレイズブルズの仲間たち、そして彼の生き様を見届けた視聴者の心のなかに残り続けるはずだ。ふとしたとき、あのくしゃっとした涼の笑顔を、わたしたちはきっと思い出す。

いよいよ、6月14日に『GIFT』は最終回を迎える。決勝戦は、ブルズvsシャーク。涼の遺志を引き継ぎ、ブレイズブルズは日本一になることができるのだろうか。最後まで心して見届けたい。

（文＝菜本かな）