【乙女怪獣キャラメリゼ】7月2日（木）放送開始決定！ メインビジュアル＆PV＆主題歌情報公開
女子高生×怪獣？ 常識を覆す、史上最大のラブコメ漫画『乙女怪獣キャラメリゼ』（原作：蒼木スピカ）の第1話放送日が、7月2日（木）に決定。第2弾メインビジュアルと第2弾PV、さらに主題歌情報や「甘メリゼ！クロエ Kawaii プロジェクト」の続報が公開された。
＞＞＞第2弾メインビジュアルやアーティストをチェック！（写真18点）
原作『乙女怪獣キャラメリゼ』は、2018年から『月刊コミックアライブ（KADOKAWA）』で連載中。原因不明の病に悩まされている女子高生・赤石黒絵（クロエ）は、学園で一番モテる男子高校生・南新汰に恋をする。【王道少女漫画】でありながら、少女の恋心が高ぶった瞬間……突如東京に現れる【大怪獣ハルゴン】、少女漫画の常識を覆す【史上最大のラブコメ】作品だ。
このたび、TVアニメ『乙女怪獣キャラメリゼ』の第1話が、2026年7月2日（木）深夜1時28分〜TBS、BS11、AT-Xにて順次放送開始となることが決定した。
そして本作の魅力を詰め込んだ第2弾メインビジュアルおよびメインPVが公開。
新しく公開された第2弾メインビジュアルでは、幻想的な風景を背に少しアンニュイなクロエ。彼女の病に侵された姿が物語るモノとは……本作の深まる謎とクロエの新たな一面が垣間見えるビジュアルとなっている。
第2弾メインPVでは、クロエと新汰2人の始まる恋物語、しかし2人を取り巻く環境が複雑に絡み合うことで今後の2人の関係性がどうなってしまうのか、先の展開が気になるPVとなっている。
また本作のオープニングテーマは、METANICK による『乙女怪獣』に決定。
作詞を結城アイラ、作曲・編曲を本多友紀が手がける本楽曲は、恋する乙女のときめきと、怪獣のようなダイナミックさを併せ持つ本作の世界観を盛り上げる。また、エンディングテーマは、HoneyWorks feat.ハコニワリリィによる『オトメノホンキ』に決定。HoneyWorksならではのキュートで胸を打つサウンドが、クロエたちの恋模様に寄り添う。各アーティストからのコメントも公開された。
さらに「甘メリゼ！クロエ Kawaii プロジェクト」第3弾・第4弾が公開。
第3弾は ”クロエ×コミックアライブ” 。『月刊コミックアライブ 2026年8月号』表紙イラスト初公開。蒼木スピカ×中山見都美コラボイラスト掲出。表紙には、原作者・蒼木スピカ先生と、キャラクターデザインを務める中山見都美（NUT）によるコラボイラストを掲載。原作とアニメ、それぞれの魅力が詰まった ”可愛いクロエ” にぜひご注目を。
第4弾は ”クロエ×ラジオ” 。「ラジメリゼTVアニメ『乙女怪獣キャラメリゼ』Web ラジオ」の実施が決定。赤石黒絵（クロエ）を演じる千賀光莉が、TVアニメ『乙女怪獣キャラメリゼ』の見どころはもちろん、クロエの魅力をたっぷりお届け。恋する乙女の甘さと、怪獣級の破壊力をあわせ持つ本作ならではのラジオ番組として、2026年7月からYouTube・GOOD SMILE CHANNEL配信開始予定だ。
（C）蒼木スピカ/KADOKAWA/乙女怪獣キャラメリゼ製作委員会
＞＞＞第2弾メインビジュアルやアーティストをチェック！（写真18点）
原作『乙女怪獣キャラメリゼ』は、2018年から『月刊コミックアライブ（KADOKAWA）』で連載中。原因不明の病に悩まされている女子高生・赤石黒絵（クロエ）は、学園で一番モテる男子高校生・南新汰に恋をする。【王道少女漫画】でありながら、少女の恋心が高ぶった瞬間……突如東京に現れる【大怪獣ハルゴン】、少女漫画の常識を覆す【史上最大のラブコメ】作品だ。
そして本作の魅力を詰め込んだ第2弾メインビジュアルおよびメインPVが公開。
新しく公開された第2弾メインビジュアルでは、幻想的な風景を背に少しアンニュイなクロエ。彼女の病に侵された姿が物語るモノとは……本作の深まる謎とクロエの新たな一面が垣間見えるビジュアルとなっている。
第2弾メインPVでは、クロエと新汰2人の始まる恋物語、しかし2人を取り巻く環境が複雑に絡み合うことで今後の2人の関係性がどうなってしまうのか、先の展開が気になるPVとなっている。
また本作のオープニングテーマは、METANICK による『乙女怪獣』に決定。
作詞を結城アイラ、作曲・編曲を本多友紀が手がける本楽曲は、恋する乙女のときめきと、怪獣のようなダイナミックさを併せ持つ本作の世界観を盛り上げる。また、エンディングテーマは、HoneyWorks feat.ハコニワリリィによる『オトメノホンキ』に決定。HoneyWorksならではのキュートで胸を打つサウンドが、クロエたちの恋模様に寄り添う。各アーティストからのコメントも公開された。
さらに「甘メリゼ！クロエ Kawaii プロジェクト」第3弾・第4弾が公開。
第3弾は ”クロエ×コミックアライブ” 。『月刊コミックアライブ 2026年8月号』表紙イラスト初公開。蒼木スピカ×中山見都美コラボイラスト掲出。表紙には、原作者・蒼木スピカ先生と、キャラクターデザインを務める中山見都美（NUT）によるコラボイラストを掲載。原作とアニメ、それぞれの魅力が詰まった ”可愛いクロエ” にぜひご注目を。
第4弾は ”クロエ×ラジオ” 。「ラジメリゼTVアニメ『乙女怪獣キャラメリゼ』Web ラジオ」の実施が決定。赤石黒絵（クロエ）を演じる千賀光莉が、TVアニメ『乙女怪獣キャラメリゼ』の見どころはもちろん、クロエの魅力をたっぷりお届け。恋する乙女の甘さと、怪獣級の破壊力をあわせ持つ本作ならではのラジオ番組として、2026年7月からYouTube・GOOD SMILE CHANNEL配信開始予定だ。
（C）蒼木スピカ/KADOKAWA/乙女怪獣キャラメリゼ製作委員会
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