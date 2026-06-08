2026年6月8日（月） MLB アストロズ vs アスレチックス 試合結果
開催：2026.6.8
会場：ダイキン・パーク
結果：[アストロズ] 0 - 5 [アスレチックス]
MLBの試合が8日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとアスレチックスが対戦した。
アストロズの先発投手はマイケル・バローズ、対するアスレチックスの先発投手はゲージ・ジャンプで試合は開始した。
3回表、1番 ニック・カーツ 5球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでアスレチックス得点 HOU 0-2 ATH、5番 ブレント・ルーカー 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 HOU 0-3 ATH
4回表、1番 ニック・カーツ 2球目を打ってショートゴロ しかしショートがエラーでアスレチックス得点 HOU 0-4 ATH
5回表、5番 ブレント・ルーカー 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでアスレチックス得点 HOU 0-5 ATH
試合は0対5でアスレチックスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はアスレチックスのゲージ・ジャンプで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はアストロズのマイケル・バローズで、ここまで3勝8敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-08 05:58:11 更新