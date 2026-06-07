ブロガーのサヤ山 サヤさんの漫画「守ろう！！鑑賞時のマナー」がインスタグラムで投稿されて以来、2400以上の「いいね」を集めて話題に。

【漫画】本編を読む

双子が通う小学校の音楽会を見に行った母。体育館に並べられた椅子に座り、わが子たちが頑張る姿を動画に収めようとカメラを構えました。しかし、カメラの先には…という内容で、読者からは「災難でしたね」「気持ちは分かるけれども…」「マナー違反は絶対ダメ！」などの声が上がりました。

わが子を撮りたい親たちの“切実な思い”

サヤ山 サヤさんは、インスタグラムやブログ「イイフタゴ絵日記」などで作品を発表しています。サヤ山 サヤさんに、作品の反響や最近の活動について、お話を聞きました。

Q.この漫画作品は多くの方々に読まれましたが、反響はいかがでしたか。

サヤ山 サヤさん「似たような経験をされた方から、共感のコメントを多数いただきました」

Q.このとき、マナー違反の保護者を見て、どう思いましたか。

サヤ山 サヤさん「心の中で『ビデオを下げてー！』と叫びました。うちの子どもが完全に見えなくなってしまったので…。わが子の晴れ舞台をほとんど見られず、悲しくて悔しかったです」

Q.今度もし同じようなことがあったら、どのように対処しようと思いますか。

サヤ山 サヤさん「目の前に座っている人であれば、肩をたたいて下げてもらえるようにこっそりと伝えたいです。距離があったり、演奏中などで下手に動けなかったりしたときは難しいかもしれませんが…」

Q.今回の一件に関して、学校側からの配慮は必要だと感じましたか。

サヤ山 サヤさん「各家庭の常識やマナーに関することだと思うので、学校側に特別な配慮や注意喚起をお願いすることではないと思っています。今後はそれぞれのご家庭で自然に意識していってもらえたらと思っています」

Q.その後、創作活動や取り上げるテーマに変化はありましたか。

サヤ山 サヤさん「今後も変わらず、育児や自分自身の経験を元にしたエッセー漫画を描き続けていきたいです」