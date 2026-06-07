

ゆず

2人組アーティスト・ゆずが、10月23日・24日・25日の3日間、神奈川・K アリーナ横浜で「ゆず 30周年開幕記念ライブ 心をとめないで」を開催することが決定した。

1997年に 1st Mini Album『ゆずの素』でCDデビューを果たしたゆずは、来年2027年にデビュー30周年イヤーを迎える。今回発表されたライブは“30 周年開幕記念ライブ”と銘打たれ、周年の序章でありながら、2023 年に自身が柿落とし公演を行った地元・神奈川の K アリーナ横浜から、アニバーサリーイヤーへの狼煙を上げる。

ゆずは現在、3月11日に発売した“全曲新曲”のNEW ALBUM『心音』を引っ提げた全国アリーナツアー「ゆず 弾き語りアリーナツアー2026 心音」を敢行中。今回の発表は、6月6日に開催された同ツアーの神奈川・K アリーナ横浜公演でサプライズ発表された。

さらに、本日の公演では今週6月3日に配信リリースされた日本テレビ「DayDay.」テーマソングの新曲『ニュービギニング』をライブ初披露。アニバーサリーライブ発表との W サプライズで、集まった 2 万人の観客を沸かせた。「ゆず 30 周年開幕記念ライブ 心をとめないで」は、本日よりファンクラブ「ゆずの輪」会員チケット先行受付がスタートする。

ライブ情報

「ゆず 30周年開幕記念ライブ 心をとめないで」会場：神奈川・K アリーナ横浜2026年10月23日（金）開場 16時30分 / 開演 18時00分2026年10月24日（土）開場 15時00分 / 開演 16時30分2026 年10月25日（日）開場 15時00分 / 開演 16時30分