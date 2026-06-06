

（左から）八木愛月、倉野尾成美、伊藤百花、佐藤綺星





AKB48が『AKB48秋コンサート・コンセプト発表会』を秋葉原のAKB48劇場で開催。"顔面国宝"としてメディアから引っ張りだこの伊藤百花（いとう・ももか）と、AKB48グループ総監督の倉野尾成美（くらのお・なるみ）、そして佐藤綺星（さとう・あいり）、八木愛月（やぎ・あづき）が登場した。今回、伊藤はプレゼンターということで凛々しいスーツ姿でステージへ。モニターを使いながらサプライズ発表を行なった。

【写真】スーツをビシっと決めた伊藤百花

最初に発表されたのが、伊藤がセンターを務める8月19日発売の68thシングルのタイトル『好きish』（すきっしゅ）。直訳すると「好きっぽい、たぶん好き」という意味だそう。伊藤がスタッフにかけ合い特別に音源が解禁となったが、1秒にも満たないもの。「イントロクイズの尺!!」とメンバーからツッコミが入ったが、「雰囲気はちょっと伝わりそう」と倉野尾がフォロー。





「シャッターチャンスです！」と取材陣に伝える伊藤さん





続いて発表されたのが、9月26日、27日に行なわれるKアリーナ横浜でのコンサート。「AKB48 THREE CONCEPTS LIVE in K-Arena Yokohama」というタイトルで、3つのコンセプトで行なわれる。

26日の昼公演は最新シングルの選抜メンバーが中心となるコンサート、夜公演は全員にスポットが当たるコンサート。そして27日に行なわれるのが今までにない試み。推し席と銘打ち、メンバーごとの席を販売。そのチケット応募数によってメインとなるメンバーとステージ演出が決まるのだ。言うなら、かつて日本中を熱狂させたAKB48選抜総選挙に近いスタイルかもしれない。



「THREE CONCEPTS LIVE」を英語で書くようにムチャブリされた八木さんでしたが......。





倉野尾は「自分がファンで友達がAKB48ファンじゃない場合は、友達を誘うことで推しにも貢献できるし、新しいファンも来てくれて。新しいコンサートになるんじゃないかな」と期待を寄せた。





メンバーごとの推し席がどのエリアになるかはくじ引きで決めるそう。2023年の武道館コンサートで、ソロで歌唱する権利をくじ引きで手に入れた八木。「今回も絶対いい席を引こうと思うので、迷ってる方はぜひ八木愛月推しになってくれたら間違いないんじゃないかなって思います！」とアピール。

佐藤は「見た瞬間に怖いと思ったと同時に、なんかAKBやなーと。こういうAKBらしいことを17期生は今までしてこなかったので。このハラハラ感もAKB48のメンバーとして強くなるひとつなのかなと。今はすごく楽しみにしていますし、ファンの皆さんと一緒に作り上げていきたいなという気持ちでいっぱいです」と感想を語った。





今回のコンサートのコンセプトはファンの意見をもとに作られたものだそう。3つの中で最も支持を集めたものは、今後のコンサートの軸として採用する考えもあるらしく、これからもAKB48はファンとともに歩む姿を見せてくれそうだ

取材・文・撮影／関根弘康