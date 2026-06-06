「出世させてはいけない危険人物」を一瞬で見抜く方法・ベスト1
「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」
「同期より先に出世することができた」
そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）
「危険人物」を一瞬で見抜く
「あの人、優秀そうに見えるけど、絶対に管理職にしちゃダメだよね」
会社には、そんな危険人物がいます。
では、どうやって見抜けばいいのか。
結論から言えば、とてもシンプルです。
「責任を持って決めようとするか」を見ること。これだけです。
危険人物は「決めること」から逃げる
『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。
それは、決定する人が明確で、責任の所在がハッキリしているからです。
誰に責任があるかを決めておかないと、物事は進みません。
――『リーダーの仮面』より
組織とは、「誰が決めるか」を明確にすることで動きます。
逆に言えば、危険人物ほど、判断を先送りする、責任を曖昧にする、「みんなで決めましょう」と言い出す。
こうした特徴があります。
一見すると民主的ですが、実態は違います。
ただ責任を負いたくないだけです。
「意見を言う人」と「決める人」は違う
両者が行きたいところを主張し合っているだけでは、旅程は決まりません。
しかし、普段から旅慣れているAさんが観光で回る順番を決め、Bさんは指示通りについていくだけにすると、スムーズに決まります。
もちろん、Bさんは、何も言わずについていくだけではなく、気づいたことや調べた情報はAさんに伝えてオッケーです。
しかし、責任を持って最後に決めるのは、Aさんに任せます。
ちゃんと楽しい旅になるか、計画が崩れないか。それをAさんが責任を持って判断するようにします。
このように、2人以上の人間がいれば、それは「組織」の関係になります。
――『リーダーの仮面』より
ここで重要なのは、「情報共有」と「意思決定」は別だということです。
危険人物ほど、この区別ができません。
みんなの意見を聞く → でも誰も決めない → 結局、物事が進まない
こうなります。
一方で、出世させるべき人は違います。
情報は集める。しかし、最後は自分で決める。この姿勢があります。
「決裁が遅い」のではなく、「責任が曖昧」
「ピラミッド構造だと上に決済をとるまで時間がかかって、なかなか決まらない」
これは、大きな誤解です。
ピラミッドの形が悪いわけではなく、「ピラミッドに合わせて組織が運営されていない」ことが原因です。
それぞれのリーダーが持つ責任の範囲が曖昧だから、1つ1つの決定を押し付け合い、意思決定のスピードが落ちるのです。
――『リーダーの仮面』より
これは会社でもよく起きています。
「確認します」
「持ち帰ります」
「上と相談します」
こればかり言っている人は危険です。
責任範囲が曖昧だから、決断できない。
つまり、管理職として機能しないのです。
仮面をかぶれ
「出世させてはいけない危険人物」を見抜く方法。
それは、「責任を持って決めるかどうか」を見ることです。
意見を言うだけの人は、たくさんいます。
しかし、責任を背負って決断できる人は少ない。
組織に必要なのは、後者です。だからこそリーダーは、仮面をかぶる必要があるのです。
株式会社識学 代表取締役社長
1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計185万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。