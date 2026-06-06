「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」

「同期より先に出世することができた」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「危険人物」を一瞬で見抜く

「あの人、優秀そうに見えるけど、絶対に管理職にしちゃダメだよね」

会社には、そんな危険人物がいます。

では、どうやって見抜けばいいのか。

結論から言えば、とてもシンプルです。

「責任を持って決めようとするか」を見ること。これだけです。

危険人物は「決めること」から逃げる

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

組織とは、「誰が決めるか」を明確にすることで動きます。

逆に言えば、危険人物ほど、判断を先送りする、責任を曖昧にする、「みんなで決めましょう」と言い出す。

こうした特徴があります。

一見すると民主的ですが、実態は違います。

ただ責任を負いたくないだけです。

「意見を言う人」と「決める人」は違う

ここで重要なのは、「情報共有」と「意思決定」は別だということです。

危険人物ほど、この区別ができません。

みんなの意見を聞く → でも誰も決めない → 結局、物事が進まない

こうなります。

一方で、出世させるべき人は違います。

情報は集める。しかし、最後は自分で決める。この姿勢があります。

「決裁が遅い」のではなく、「責任が曖昧」

これは会社でもよく起きています。

「確認します」

「持ち帰ります」

「上と相談します」

こればかり言っている人は危険です。

責任範囲が曖昧だから、決断できない。

つまり、管理職として機能しないのです。

仮面をかぶれ

「出世させてはいけない危険人物」を見抜く方法。

それは、「責任を持って決めるかどうか」を見ることです。

意見を言うだけの人は、たくさんいます。

しかし、責任を背負って決断できる人は少ない。

組織に必要なのは、後者です。だからこそリーダーは、仮面をかぶる必要があるのです。