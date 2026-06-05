【ホラーコメディ】事故物件に住んでみた！怪奇現象と不運が続く主人公に幽霊も思わず同情!?【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ネタ目的で事故物件に住み、霊的現象を体験しようという人がいる。そのアパートは有名な事故物件だが、霊感がない人間が住んでしまったら？主人公の捉え方ひとつでホラーもギャグになってしまうマルオ(＠f90c89d79366434)さんの「事故物件住んでみた(笑)」を紹介する。
■ホラー要素をポジティブに捉える男!?
ホラー漫画を中心に描く漫画家・マルオさんのデビュー作でもある、本作「事故物件住んでみた(笑)」は、「ホラー×笑い」を組み合わせたホラーコメディ。主人公・津辺のホラー要素をポジティブに捉える姿が笑いを誘い、「ルポライターシリーズで連載してほしい」などのコメントが多く寄せられた話題の作品である。
「本作の少し前にX(旧Twitter)で投稿した漫画が『くらツイ漫画賞』のテーマ部門で受賞したのですが、そのときの内容がホラーをテーマにしたギャグ漫画で思いのほかウケがよかったので、次に本作を描く際も同じノリで描いてみようと考え、このような漫画になりました」と制作のきっかけを語るマルオさん。タイトルの末尾につく「(笑)」がポイントなのだと教えてくれた。
事故物件に住みながらも霊の姿は見えず、増えゆく災難や不吉な予兆に怯えるだけの津辺。"霊現象は起きているのに本人だけが気づかない"という新しいホラーコメディである本作について、マルオさんは「津辺がさまざまな事故物件を渡り歩く話を考えてはいましたが、結局、描くまでには至りませんでした。革新的なネタが浮かんだら、続きを描くかもしれません」と次回作に期待を持てるようなコメントを残してくれた。
怖いけどおもしろい！…でも少しだけ不憫？なホラーコメディ「事故物件住んでみた(笑)」をぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：マルオ(@f90c89d79366434)
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