「みなさん『大丈夫だよ』とおっしゃってくれますが…」。子どもの預け先がなく、仕事の現場にわが子を連れて行かざるを得ないときもあるという菊地亜美さん。周囲への気遣いが絶えず、必要以上に「すいません」と言うのが癖になってしまっているそう。幼い子を育てる親が直面する、世間との付き合い方。共感する人も多いのでは？

【写真】「たまご焼きの工夫」に愛を感じる！菊地さんお手製のお弁当 ほか（全9枚）

── アイドルグループ「アイドリング!!!」卒業後、2020年に長女、2025年に次女を出産し、仕事や育児で忙しい日々を過ごす菊地亜美さん。男性ファンの多いアイドル時代から一転、現在はママとして、親しみあるキャラで広く女性からも支持されています。以前は男性ファンが大半を占めていた気がするのですが…。

菊地さん：私も不思議です。以前、私を応援してくれていた男性ファンの方はどこに行ってしまったのでしょう（笑）。独身時代は「モテない、結婚できない」キャラだったのですが、夫との交際・結婚を経てキャラが変わったように受け取られ、「キャラクター的に面白かったのに、結婚したら変わっちゃうね」「恋愛してないのが面白かったのに」と、言われることもありました。

アイドル時代も今も楽しいのですが、アイドル時代は「仕事は仕事」「プライベートはプライベート」とはきっちりわけていましたね。テレビに出たときは、プライベートの話は小ネタとして話す程度でした。

── ママになって、意識的にキャラを変えたのでしょうか？

菊地さん：妊娠してからも、女性向けを意識してキャラを変えたわけではないんですよ。ただ、子どもを産んでからは、たとえ長時間仕事をしているときでも、脳はずっと母親業をしている感じです。その自然な流れで、母親であるままの自分をSNSなどで発信しています。

現在は子育てなどのプライベートがそのまま仕事になることもあって、昔よりナチュラルに、本来の自分のまま楽しく仕事ができています。今でもけっこう激しめの収録ではいつもの自分より気合を入れますが、気合を入れていない仕事のほうが自分らしいと感じますね。

子連れ出勤で「すいません」が口癖に

── 仕事先の方々は育児中の菊地さんにどのように接していますか？

菊地さん：お迎えの時間を考慮して、打ち合わせや取材の時間帯を調整してもらうなど、周りの方には本当に協力してもらっています。ただ、土日の仕事や子どもを預ける人がいないときは、短い収録のときだけ、現場の負担にならないように姉妹のどちらかだけを仕事場に連れていくこともあります。

次女出産後、仕事に復帰した時期の菊地さん

最初は、「仕事場に連れて行って大丈夫かな？」と不安も感じましたが、（子どもが安全に動けるように）楽屋を畳の部屋にしてもらったりして助かっています。収録中はメイクさんやスタイリストさん、スタッフの人たちが娘の面倒をみてくれます。周囲の方のおかげで、メイクをしてもらったり、楽屋でお菓子を食べたりと娘もすごく楽しんでいるようです。

── 子どもがいるだけで雰囲気がなごみ、周囲の大人にとってもプラスに働く面もありそうですね。仕事先では子連れでも、それほど気兼ねせずに過ごせますか？

菊地さん：うーん、気にしていないかと聞かれると、めっちゃ気にしているとは思います。みなさん「大丈夫だよ」とおっしゃいますが、私は「すいません」って言うのが口癖になっていて…。

子どもを叱りたくないけど、「子どもが楽屋の外に出てるのになんで怒らないの？」って思われていたらどうしよう、と。叱らなくていいときも「こっちに来なさい」って、少し強めに言ってしまったり。やはり、みんながみんな、子ども好きなわけではなく、「なんで子どもがここに来ているの？」と、感じる方もいると思うんですよね。

子どもの幼稚園入園にあたり、決めたマイルール

── やはり気は遣いますよね。一方、プライベートでママ友といるときはどんな菊地さんなんでしょうか。

菊地さん：コロナ禍での妊娠・出産だったので、長女が小さいときは外に出られる機会が少なく、あまりママ友がいませんでした。SNSでママたちにいろいろ教えてもらい、先輩のように感じていました。

独身時代は「ママ友って仲よくなれるのかな？」と感じていましたが、長女が幼稚園に入園してからは、なんでも話せるママ友に恵まれ、本当に助けられています。私がこの仕事をしているから特別というわけではなく、フラットに接し、なおかつ配慮もしてくれます。子どもを家族に預けて、ママだけで飲みに行ったことがあるのですが、こんなに仲よくなれるなんて思いませんでした。

次女出産前、友人たちが企画してくれたサプライズのベビーシャワー

── お子さんはそんなママをどう思っていますか？

菊地さん：幼稚園の絵本の読み聞かせに行くとき、長女に「ふつうにしてね」と言われました。絵本を読むときの私はオーバーリアクションらしく、やりすぎないでね、と（笑）。長女は私の仕事について知っていて、テレビを見て「これはママ」と言いつつ、私の仕事に興味はないし、自慢するわけでもないんです（笑）。

今年、年長ですが大人みたいなことも言うし、口が達者で。ここまでの子育ては本当に早かったです。仕事も大好きなんですが、娘が4、5歳など幼いころの経験は今しかありません。私の場合は子どもとの関わりを優先するほうが、仕事も頑張れると思っています。

長女が幼稚園に入園するにあたって、自分で必ず守るべきルールを決めたんです。お迎えに行けなかったり、幼稚園終わりの公園遊びに付き合えなかったりするけれど、幼稚園行事には必ず出席すること。どんな小さな懇談会にも必ず出席して、今のところ皆勤賞です。ママ友たちには「忙しそうだけど、よく会うね」と、不思議がられているかもしれませんが、実は必死で予定調整を（笑）。

子育て優先は大前提ですが、仕事もできる範囲でしっかり、という微妙なバランスのなかで、これだけは譲れない部分です。娘の成長を一緒に見守ってくれる幼稚園やママ友との時間を大事に過ごしながら、自分にとって何が今、最重要なのかを見失わずにいたいです。

取材・文：岡本聡子 写真：菊地亜美、株式会社レプロエンタテインメント