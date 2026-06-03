¡ÚËÌÅÍ¤Î·ý¡ÛÂè11ÏÃ¡ÖÆîÅÍ¤ÎÃË¡×Àè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡õ¤¢¤é¤¹¤¸¸ø³«¡ª
4·î10Æü¤è¤ê¹¥É¾ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡ØËÌÅÍ¤Î·ý -FIST OF THE NORTH STAR-¡Ù¡¢5·î29Æü¡Ê¶â¡Ë25»þ¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤ÎÂè11ÏÃÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤È¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ß¥ä¤ÎÂ¼¤ÎÄ¹Ï·Ìò¤ÏÌÚ²¼¹ÀÇ·¡¢¥³¥¦Ìò¤ÏÂç²Ï¸µµ¤¡¢Å¹¼çÌò¤Ï²ÖÎØ±Ñ»Ê¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¸¶ºî¡¦ÉðÏÀÂº¡¢Ì¡²è¡¦¸¶Å¯É×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿ÅÁÀâ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¡£1983Ç¯¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê²èÎÏ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¤½¤·¤Æµæ¶Ë¤Î°Å»¦·ý ¡ÉËÌÅÍ¿À·ý¡É ¤Ç°¤òÅÝ¤¹¼ç¿Í¸ø¡¦¥±¥ó¥·¥í¥¦¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤¬ÆÉ¼Ô¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Ï1984Ç¯¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½ºß¤Þ¤Ç¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1²¯Éô¤òÄ¶¤¨¡¢¤Þ¤µ¤Ë ¡É¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¤Î¶â»úÅã¡É ¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¡½¡½¡£
¡ØËÌÅÍ¤Î·ý -FIST OF THE NORTH STAR-¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤ÈºÇ¿·¤Î±ÇÁüµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¶ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¥¢¥Ë¥á²½¤¹¤ë¡£À¤µªËö¤òÀ¸¤¤ë´Á¡Ê¤ª¤È¤³¡Ë¤¿¤Á¤ÎÆ®¤¤¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¿·¤¿¤ÊÅÁÀâ¤ò¹ï¤à¡½¡½¡ª
6·î5Æü¡Ê¶â¡Ë25»þ¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤ÎÂè11ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ãÂè11ÏÃ¡ÖÆîÅÍ¤ÎÃË ¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÍÂ¤«¤ëÂå¤ï¤ê¤ËÂ¼¤Î¸î±Ò¤ò¤¹¤ë¾ò·ï¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Â¼¤Ø¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥±¥ó¥·¥í¥¦¤¿¤Á¡£¤½¤ÎÂ¼¤Ë¤ÏË¤«¤ÊÍ¯¤¿å¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂ¿¤¯¤ÎºîÊª¤¬°é¤Á¡¢²Ö¤Þ¤Ç¤âºé¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥±¥ó¥·¥í¥¦¤ÎÁ°¤Ë¡¢»à¤ó¤À¤Ï¤º¤ÎÎø¿Í¡¦¥æ¥ê¥¢¤Ë»÷¤¿¥Þ¥ß¥ä¤È¤¤¤¦½÷À¤¬¸½¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢Â¼¤Î³°¤Ç¤Ï½÷À¤È¸«Ê¶¤¦¤Û¤É¤ÎÈþ¤·¤ÃË¤¬¡¢¶»¤Ë7¤Ä¤Î½ý¤ò»ý¤ÄÃË¤òÃµ¤·¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡ª¡ª
¡ä¡ä¡äÂè11ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿16ÅÀ¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ß¥ä¤ÎÂ¼¤ÎÄ¹Ï·Ìò¤ÏÌÚ²¼¹ÀÇ·¡¢¥Þ¥ß¥ä¤ÎÄï¡¦¥³¥¦Ìò¤ÏÂç²Ï¸µµ¤¡¢¥Ð¡¼¤ÎÅ¹¼çÌò¤Ï²ÖÎØ±Ñ»Ê¤Ë·èÄê¡£¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ÊC¡ËÉðÏÀÂº¡¦¸¶Å¯É×¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹, ¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¸¶ºî¡¦ÉðÏÀÂº¡¢Ì¡²è¡¦¸¶Å¯É×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿ÅÁÀâ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¡£1983Ç¯¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê²èÎÏ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¤½¤·¤Æµæ¶Ë¤Î°Å»¦·ý ¡ÉËÌÅÍ¿À·ý¡É ¤Ç°¤òÅÝ¤¹¼ç¿Í¸ø¡¦¥±¥ó¥·¥í¥¦¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤¬ÆÉ¼Ô¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Ï1984Ç¯¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½ºß¤Þ¤Ç¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1²¯Éô¤òÄ¶¤¨¡¢¤Þ¤µ¤Ë ¡É¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¤Î¶â»úÅã¡É ¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¡½¡½¡£
¡ØËÌÅÍ¤Î·ý -FIST OF THE NORTH STAR-¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤ÈºÇ¿·¤Î±ÇÁüµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¶ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¥¢¥Ë¥á²½¤¹¤ë¡£À¤µªËö¤òÀ¸¤¤ë´Á¡Ê¤ª¤È¤³¡Ë¤¿¤Á¤ÎÆ®¤¤¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¿·¤¿¤ÊÅÁÀâ¤ò¹ï¤à¡½¡½¡ª
¡ãÂè11ÏÃ¡ÖÆîÅÍ¤ÎÃË ¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÍÂ¤«¤ëÂå¤ï¤ê¤ËÂ¼¤Î¸î±Ò¤ò¤¹¤ë¾ò·ï¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Â¼¤Ø¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥±¥ó¥·¥í¥¦¤¿¤Á¡£¤½¤ÎÂ¼¤Ë¤ÏË¤«¤ÊÍ¯¤¿å¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂ¿¤¯¤ÎºîÊª¤¬°é¤Á¡¢²Ö¤Þ¤Ç¤âºé¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥±¥ó¥·¥í¥¦¤ÎÁ°¤Ë¡¢»à¤ó¤À¤Ï¤º¤ÎÎø¿Í¡¦¥æ¥ê¥¢¤Ë»÷¤¿¥Þ¥ß¥ä¤È¤¤¤¦½÷À¤¬¸½¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢Â¼¤Î³°¤Ç¤Ï½÷À¤È¸«Ê¶¤¦¤Û¤É¤ÎÈþ¤·¤ÃË¤¬¡¢¶»¤Ë7¤Ä¤Î½ý¤ò»ý¤ÄÃË¤òÃµ¤·¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡ª¡ª
¡ä¡ä¡äÂè11ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿16ÅÀ¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ß¥ä¤ÎÂ¼¤ÎÄ¹Ï·Ìò¤ÏÌÚ²¼¹ÀÇ·¡¢¥Þ¥ß¥ä¤ÎÄï¡¦¥³¥¦Ìò¤ÏÂç²Ï¸µµ¤¡¢¥Ð¡¼¤ÎÅ¹¼çÌò¤Ï²ÖÎØ±Ñ»Ê¤Ë·èÄê¡£¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ÊC¡ËÉðÏÀÂº¡¦¸¶Å¯É×¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹, ¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ