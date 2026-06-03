¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤Õ¤¯¤Ó¤½ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～40Ç¯ÌÜ¤ÎÎ¹Î©¤Á～¡×8·îÈ¯Çä·èÄê¡£¥¹¥é¥¤¥à·Ï¤¬ÊÂ¤Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«
¡¡¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤Õ¤¯¤Ó¤½ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～40Ç¯ÌÜ¤ÎÎ¹Î©¤Á～¡×¤ò8·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¡£
¡¡¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤Õ¤¯¤Ó¤½ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥êー¥º¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ÞÉÊ¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤¿¤¯¤¸·Á¼°¤Î¾¦ÉÊ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¹¥é¥¤¥à¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¡Ö¥í¥È¤Î·õ¡×¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII Reimagined¡×¤òÂêºà¤È¤·¤¿¾ÞÉÊ¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö40Ç¯ÌÜ¤ÎÎ¹Î©¤Á¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¾ÞÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤«´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤Î¤«¡¢¿Íµ¤¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡£
✨¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤Õ¤¯¤Ó¤½ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×ºÇ¿·¾ðÊó✨- SQUARE ENIX Official Goods (@SQEX_MD_GOODS) June 2, 2026
º£Ç¯¤â¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤Õ¤¯¤Ó¤½ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤Õ¤¯¤Ó¤½ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～40Ç¯ÌÜ¤ÎÎ¹Î©¤Á～¡×¤ÈÂê¤·¤Æ2026Ç¯8·î¤ËÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡ª¡Ä pic.twitter.com/XbcEDAYaZo
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX