¡Ú¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤Õ¤¯¤Ó¤­½ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～40Ç¯ÌÜ¤ÎÎ¹Î©¤Á～¡Û 8·î È¯ÇäÍ½Äê

¡¡¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤Õ¤¯¤Ó¤­½ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～40Ç¯ÌÜ¤ÎÎ¹Î©¤Á～¡×¤ò8·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¡£

¡¡¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤Õ¤¯¤Ó¤­½ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥êー¥º¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ÞÉÊ¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤¿¤¯¤¸·Á¼°¤Î¾¦ÉÊ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¹¥é¥¤¥à¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¡Ö¥í¥È¤Î·õ¡×¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII Reimagined¡×¤òÂêºà¤È¤·¤¿¾ÞÉÊ¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡º£²ó¤Ï¡Ö40Ç¯ÌÜ¤ÎÎ¹Î©¤Á¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¾ÞÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤«´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤Î¤«¡¢¿Íµ¤¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡£

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX