女優の宮澤エマが、テレ東の主演ドラマ「産まない女はダメですか?DINKsのトツキトオカ」で美容師役で共演する皆本麻帆との「餃子オフショット」を公開した。



【写真】チーム美容師 緊張から解放されリラックス度満点の笑み

宮澤は「青田さんが作った具沢山すぎる餃子目撃しました?(青田さんの中の人麻帆ちゃんは本当は料理上手の餃子ラバーです)」と青田雪乃役の皆本と餃子を手に取り、カメラに向かってニッコリほほ笑むオフショットを公開した。



同ドラマ最新話は1日夜に放送され、宮澤は「増子さん演じる直樹の言葉にアサが気付きを得る大事な瞬間がありますがアサが自分なりに答えを見つけていく上で特に大切な言葉を投げかけて、見守ってくれるのが北山さん演じる緒方さんと麻帆ちゃんの青田さんなのです」と共演者との関係性を説明。「うまダメは全13話(&エピソード0！)怒涛の展開の嵐が最後の最後まで吹き荒れる中で 静かに丁寧にちょっとずつ関係性を築き上げていきました どうぞ最後まで見守ってください」と投稿した。



ドラマファンから「餃子ショット可愛い～ 癒しをありがとうございます チーム美容師のファミリー感好きです 6話の餃子シーン大好きです アサと対照的な青田さんの不器用な餃子に思わず笑っちゃった（笑）」「オフショ嬉しいです。今夜も頑張って見ます」「美容師組かわいすぎる 一枚目の写真だいすき 今夜どんな展開になるのかめちゃくちゃ楽しみすぎます!!内容が辛すぎる分こういうほんわかオフショに癒される…」などとドラマの展開がシリアスなだけに、出演者の笑顔ショットに癒されるとの声が届いている。



宮澤は日本テレビ系「おしゃれクリップ」に出演した際、母方の祖父は元総理大臣の宮沢喜一氏であり、アメリカ人の父、クリストファー・ラフルアー氏は元外交官で、母・啓子さんはジュエリー会社を経営。姉・沙羅さんもアメリカでアパレルブランドを経営していることが紹介された。宮澤自身は、幼少期にアメリカで暮らし、日本でインターナショナルの中・高校に通い、オバマ元米大統領も2年通っていたカリフォルニアオクシデンタル大学へ進学。大学時代にはケンブリッジ大にも留学した。



（よろず～ニュース編集部）