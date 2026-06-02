Youtubeチャンネル「Tiny Kitten」に投稿されたのは、子猫が元気いっぱいに遊び、全力で遊んだ反動で、急激な眠気に襲われてうとうとする愛らしい様子。子猫らしい“電池切れ”にこの投稿は記事執筆時点で1.7万回以上再生され、「癒やされる」「かわいすぎる！」「お母さんそっくり♡」と世界中の国からコメントが寄せられています。

【動画：ぬいぐるみで遊ぶ赤ちゃん猫→眠気に襲われてしまい、兄猫の前で…悶絶級に可愛い『電池切れの瞬間』】

ぬいぐるみと元気いっぱいに遊ぶ子猫

今回の主役は、ブリーダーの飼い主さんのもとで暮らす愛くるしい子猫。この日、子猫はお部屋の中で自分と同じくらいの大きさのペンギンのぬいぐるみを相手に大はしゃぎ。小さな前足で元気いっぱいにじゃれつく姿に、画面越しでも一瞬で心を奪われてしまいます。

えびも参戦

子猫が夢中で遊ぶ様子を見て、飼い主さんはお気に入りのおもちゃである「えびのぬいぐるみ」も差し出します。

子猫は一瞬びっくりしたようにぬいぐるみ見つめ、次の瞬間にはカプッと甘噛みし、遊び始めました。

子猫らしい反応の良さですが、なんだか少し元気がなさそうにも見えたのだとか。

様子を見に来たお兄ちゃんを尻目に…

そんな子猫の様子心配したのか、お兄ちゃん猫がやってきました。

子猫のところにやってきたのかと思えば、その興味はぬいぐるみに向いていたようで、子猫そっちのけでぬいぐるみに飛び掛かります。

賑やかな状況ですが、子猫は反応せず。どうやら急に眠くなってしまったようです。賑やかな状況にも睡魔の限界を迎えた子猫はお構いなし。

電池が切れたように急に眠りに落ちる様子は、まさにリアルぬいぐるみ。日々の疲れが一瞬で吹き飛ぶ最高の癒やしシーンでした。

投稿には「本当に可愛すぎる」「Amore（愛）♡」「たまらん！」などの日本語だけでなく英語や韓国語でも多くのコメントが寄せられています。

Youtubeチャンネル「Tiny Kitten」では他にもたくさんの子猫たちの成長や家族の日常がたくさん投稿されています。

子猫ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Youtubeチャンネル「Tiny Kitten」さま

執筆：あきこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。