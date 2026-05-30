『名探偵プリキュア！』第18話「名探偵の共演」あらすじ＆先行カット！
2月1日（日）より毎週日曜朝8時30分よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始となる、プリキュアシリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』。第18話のあらすじと先行カットが公開された。
モチーフは『探偵』。テーマは『自分で見て、感じて、考えて、”本当”の答えを出す』。
物語の舞台は、なんと…1999年！ 不思議な力に導かれ、主人公【明智あんな】は現代から1999年にタイムスリップしてしまう。「困っている人を助けたい」そんな想いを胸に、1999年に出会った【小林みくる】と力を合わせて名探偵プリキュアに変身！ 時代をこえて描かれるプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語をお楽しみに。
5月31日に放送となる第18話のあらすじはこちら。
＜第18話「名探偵の共演（アッセンブル）」あらすじ＞
宝生美術館で開催される、ガラスアーティスト・新堂美佐子の展覧会の展示を任されたジェット先輩といっしょに、準備を手伝うあんなとみくる。目玉作品は「12時のわすれもの」と名付けられたガラスの靴だったが、突然館内でさわぎが起き、「12 時のわすれもの」が消えてしまう事件が発生する。
展覧会の準備を中断してキュアット探偵事務所に戻るジェット先輩から、事件の解決を託されるあんなとみくる。怪盗団ファントムの仕業だと考えたふたりは、ガラスの靴をどうやって持ち出したのか調査するものの、全く手がかりが見つからず――。
＞＞＞第18話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996 （C）ABC-A・東映アニメーション
モチーフは『探偵』。テーマは『自分で見て、感じて、考えて、”本当”の答えを出す』。
物語の舞台は、なんと…1999年！ 不思議な力に導かれ、主人公【明智あんな】は現代から1999年にタイムスリップしてしまう。「困っている人を助けたい」そんな想いを胸に、1999年に出会った【小林みくる】と力を合わせて名探偵プリキュアに変身！ 時代をこえて描かれるプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語をお楽しみに。
＜第18話「名探偵の共演（アッセンブル）」あらすじ＞
宝生美術館で開催される、ガラスアーティスト・新堂美佐子の展覧会の展示を任されたジェット先輩といっしょに、準備を手伝うあんなとみくる。目玉作品は「12時のわすれもの」と名付けられたガラスの靴だったが、突然館内でさわぎが起き、「12 時のわすれもの」が消えてしまう事件が発生する。
展覧会の準備を中断してキュアット探偵事務所に戻るジェット先輩から、事件の解決を託されるあんなとみくる。怪盗団ファントムの仕業だと考えたふたりは、ガラスの靴をどうやって持ち出したのか調査するものの、全く手がかりが見つからず――。
＞＞＞第18話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996 （C）ABC-A・東映アニメーション
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