tofubeats、EP『Angels On The Dancefloor』本日リリース＆表題曲のMV公開
tofubeatsが、新作EP『Angels On The Dancefloor』を本日リリースし、表題曲のMVを公開した。
本EPは、約2年ぶりとなるオリジナル作品で、現場での評判に裏打ちされた表題曲をはじめとしたオリジナル6曲に加え、リミックス3曲を収録した全9曲収録している。客演には、一十三十一、柴田聡子が参加。さらにリミキサーとして、韓国から＜FUJI ROCK FESTIVAL 2026＞に出演も話題のプロデューサー・KIRARA、Micolas Mangiaの2名、そしてジャパニーズハウスの先駆者・Shinichiro Yokotaが名を連ねる。
本作の核となるのは、「J-CLUB」というコンセプトだという。2000年代〜2010年代に日本のCDショップで用いられていたこの言葉は、海外のハウス／テクノの潮流を取り込みながら、ポップネスと親しみやすさを兼ね備えた国産クラブミュージックを指すもの。tofubeatsは近年、この“半ば忘れられたジャンル”を再解釈し、自身のディスコグラフィーの中で更新を続けてきた。
実際に収録曲は、コロナ禍以降の現場でプレイを重ねながらブラッシュアップされてきた楽曲群であり、ダンスフロア的要素と日本独自のクラブミュージックの系譜が交差する内容になっているとのことだ。作品のアートワークは山根慶丈、アートディレクションは岩屋民穂（GraphersRock）が担当。マスタリングはMetropolis StudiosのStuart Hawkesが手がけた。
さらに6月7日17時12分に、本作の実質オンラインリリースライブとなるスタジオライブ映像「tofubeats STUDIO LIVE for YouTube Music Weekend 2026」が公開される。
なお、『Angels On The Dancefloor』は後日限定盤CDでもリリースされる。CDはHIHATT MERCH STOREにて予約受付中だ。
◾️EP『Angels On The Dancefloor』
2026年5月29日（金）リリース
Catalog No.: HHTT-0030
URL：https://tofubeats.lnk.to/aod
CD：https://hihatt.myshopify.com/
Bandcamp：https://tofubeats.bandcamp.com/album/angels-on-the-dancefloor
▼Tracklist
1.Angels On The Dancefloor
2.let me tell u
3.Be With You
4.Don’t Stop
5.Don’t You Know My Love? feat. 一十三十一 ｜Don’t You Know My Love? feat. HITOMITOI
6.大丈夫 feat. 柴田聡子｜It’s Okay (Daijobu) feat. Satoko Shibata https://tofubeats.lnk.to/daijobu
7.Angels On The Dancefloor - KIRARA REMIX
8.let me tell u - Micolas Mangia REMIX
9.let me tell u - Shinichiro Yokota REMIX
▼All Tracks Produced by tofubeats
Except M5 lyrics by HITOMITOI & tofubeats
M7 Remixed by KIRARA
M8 Remixed by Micolas Mangia
M8 Co-arranged by Kihyeondo
M9 Remixed by Shinichiro Yokota
▼Mixed & Recorded at HIHATT HO, Tokyo by tofubeats
Except M5 Recorded at HAJIME STUDIO by Hajime Yamamoto
Except M6 Recorded at SOUND ARTS JIYUGAOKA by Kouki Iwasaki
Mastering - Stuart Hawkes (Metropolis Studios)
Art Direction - Tamio Iwaya (GraphersRock)
Illustration - Yoshitake Yamane
関連リンク
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