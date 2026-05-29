M!LKが、最新プロジェクト「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」の幕開けを飾るデジタルシングル「アイドルパワー (Official Promotion Video)」を本日公開した。

「アイドルパワー」は、“2026年、日本を元気に！”という力強いテーマのもと制作され、アイドルとしての輝きと、聴く人の背中をそっと押すエールソングだという。楽曲には、「アイドル」を応援するすべての人への肯定とリスペクト、そしてM!LK自身もまた“アイドル”という存在から力をもらっているという想いが凝縮。さらに「あなたも誰かのアイドルである」というメッセージが込められ、聴く人それぞれの日常に光を届ける“きらめきソング”に仕上がっているとのことだ。

そんな本作のビデオは、メンバーが円陣を組む印象的なシーンからスタート。これまでのライブ映像を中心に構成されており、真剣な表情のリハーサルやレコーディング風景、和気あいあいとした日常の素顔から、時に悩み葛藤する姿、ライブ制作の舞台裏まで、彼らのありのままの姿が凝縮されているという。

さらに、現在開催中のファンミーティング＜み︕るきーず感謝祭2026 〜爆裂ホームパーティー〜＞にて「アイドルパワー」を披露した際の最新ステージ映像も組み込まれている。

「アイドルパワー」は、先立って4月27日にデジタルリリース後、4月27日付のオリコンデイリーストリーミングランキングおよびオリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキングにて1位を獲得。さらに、ヒット曲「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」も同日付オリコンデイリーストリーミングランキングにて2位・3位にランクインし、トップ3を独占する快挙を記録した。さらに、ビルボードにて5月6日公開急上昇ソング・チャート“JAPAN Hot Shot Songs”にて1位を獲得している。

◾️その他リリース情報 ○映像作品『M!LK 11th Anniversary Day〜爆裂11時間生配信〜』

2026年5月6日（水）発売

https://www.jvcmusic.co.jp/MILK/11thAnniversaryDay/

＜商品形態＞

初回生産限定Blu-ray NXS-737／\8,250（税込）

初回生産限定DVD NBS-808／\8,250（税込） ○映像作品『M!LK ARENA TOUR 2025-2026 “SMILE POP!”』

2026年7月22日（水）発売

https://www.jvcmusic.co.jp/MILK/SMILEPOP/

＜商品形態＞

DVD & Blu-ray「M!LK ARENA TOUR 2025-2026 “SMILE POP!”」

初回限定盤（Blu-ray+Photobook）VIZL-2539／￥9,350（税込）

初回限定盤（DVD+Photobook）VIZL-2540／￥9,350（税込）

通常盤（Blu-ray）VIXL-523／￥8,250（税込）

通常盤（DVD）VIBL-1219〜20／￥8,250（税込）

◾️＜M!LK ARENA TOUR 2026-2027 “シャカリキレボリューション”＞

2026年09月26日(土)：福岡・マリンメッセ福岡B館

2026年09月27日(日)：福岡・マリンメッセ福岡B館

2026年10月24日(土)：宮城ゼビオアリーナ仙台

2026年10月25日(日)：宮城・ゼビオアリーナ仙台

2026年11月21日(土)：神奈川・ぴあアリーナMM

2026年11月22日(日)：神奈川・ぴあアリーナMM

2026年12月12日(土)：愛知・Aichi Sky Expo ホールA

2026年12月13日(日)：愛知・Aichi Sky Expo ホールA

2026年12月25日(金)：大阪・⼤阪城ホール

2026年12月26日(土)：大阪・⼤阪城ホール

2027年01月15日(金)：神奈川・横浜アリーナ

2027年01月16日(土)：神奈川・横浜アリーナ

2027年01月17日(日)：神奈川・横浜アリーナ

特設サイト：https://sd-milk.com/pages/shakarikirevolution