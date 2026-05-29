「クオーツ心斎橋」に「TWG Tea」の新ブティックが登場！夏ギフトにもおすすめのティーをピックアップ
2026年4月25日、世界有数のラグジュアリーティーブランド「TWG Tea」が、大阪にある大型複合施設「クオーツ心斎橋」に新ブティックをオープン。なお、「クオーツ心斎橋」も同日に開業したばかりだ。
【写真】パイナップルや地中海産オレンジの香りが魅力の「Tea Party Tea」(6156円)
大阪では2店舗目、国内では9店舗目となる本ブティック。心斎橋という活気あふれる場所で、新たなティー体験を提案する。
■世界47の茶産地から厳選された至高のコレクション
約46平方メートルの洗練された店内には、イタリア産の大理石やアンティーク調の什器が配され、ブランドを象徴するイエローのティーキャニスターが壁一面を彩る。
ここで展開されるのは、世界47の茶産地から厳選された200種類以上の単一農園茶葉や、希少な収穫茶、そして独創的なブレンドティーの数々だ。ブランドを代表する「1837 Black Tea」などのオートクチュール ティー コレクションをはじめ、五感を満たす多彩なラインナップがそろう。
茶葉の魅力を引き立てるアイテムが充実しているのも、本ブティックの特徴だ。金彩が施されたティーポットをはじめとするシグネチャーアクセサリーに加え、ティーを使用したグミ「TWG Tea Teddies」も登場。
さらに、ブランドの創造性と職人の技が息づく「TWG Tea マカロン」といったパティスリーが、大阪のブティックとして初めて販売される。自分だけのお気に入りを探すのはもちろん、ギフト選びの場としても重宝しそうだ。
■暑い日にこそ味わいたいおすすめ商品2選
ここからは、本ブティックで購入できる、夏にぴったりの商品を紹介。
「Tea Party Tea」
蓋を開けた瞬間、パイナップルや地中海産オレンジの芳醇な香りがふわっと広がる、温かみのあるブラックティー。まるで果樹園にいるかのようなフルーティーな風味が口いっぱいにあふれ、贅沢なティータイムを演出してくれる。
お気に入りのペイストリーやサンドイッチを合わせれば、おうちアフタヌーンティーがさらに格上げされるはずだ。
「Holiday Iced Teabag Taster」
人気のアイスティーバッグ15種類が1個ずつ入った、今夏大注目のアソートメント。なんとティーバッグ1個で、たっぷり1リットル分のアイスティーが作れる優れものだ。その日の気分やシーンに合わせて選ぶ時間も楽しい商品となっている。
伝統と革新が融合したラグジュアリーな空間が広がる「TWG Tea 心斎橋」。世界最大規模を誇るティーコレクションの中から、至福の一杯を見つけに足を運んでみてはいかがだろうか。
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【写真】パイナップルや地中海産オレンジの香りが魅力の「Tea Party Tea」(6156円)
大阪では2店舗目、国内では9店舗目となる本ブティック。心斎橋という活気あふれる場所で、新たなティー体験を提案する。
約46平方メートルの洗練された店内には、イタリア産の大理石やアンティーク調の什器が配され、ブランドを象徴するイエローのティーキャニスターが壁一面を彩る。
ここで展開されるのは、世界47の茶産地から厳選された200種類以上の単一農園茶葉や、希少な収穫茶、そして独創的なブレンドティーの数々だ。ブランドを代表する「1837 Black Tea」などのオートクチュール ティー コレクションをはじめ、五感を満たす多彩なラインナップがそろう。
茶葉の魅力を引き立てるアイテムが充実しているのも、本ブティックの特徴だ。金彩が施されたティーポットをはじめとするシグネチャーアクセサリーに加え、ティーを使用したグミ「TWG Tea Teddies」も登場。
さらに、ブランドの創造性と職人の技が息づく「TWG Tea マカロン」といったパティスリーが、大阪のブティックとして初めて販売される。自分だけのお気に入りを探すのはもちろん、ギフト選びの場としても重宝しそうだ。
■暑い日にこそ味わいたいおすすめ商品2選
ここからは、本ブティックで購入できる、夏にぴったりの商品を紹介。
「Tea Party Tea」
蓋を開けた瞬間、パイナップルや地中海産オレンジの芳醇な香りがふわっと広がる、温かみのあるブラックティー。まるで果樹園にいるかのようなフルーティーな風味が口いっぱいにあふれ、贅沢なティータイムを演出してくれる。
お気に入りのペイストリーやサンドイッチを合わせれば、おうちアフタヌーンティーがさらに格上げされるはずだ。
「Holiday Iced Teabag Taster」
人気のアイスティーバッグ15種類が1個ずつ入った、今夏大注目のアソートメント。なんとティーバッグ1個で、たっぷり1リットル分のアイスティーが作れる優れものだ。その日の気分やシーンに合わせて選ぶ時間も楽しい商品となっている。
伝統と革新が融合したラグジュアリーな空間が広がる「TWG Tea 心斎橋」。世界最大規模を誇るティーコレクションの中から、至福の一杯を見つけに足を運んでみてはいかがだろうか。
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