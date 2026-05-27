Ayase、オールセルフプロデュースによる1st EP『dialogue』本日配信。YouTubeチャンネル新設＆全曲ビジュアライザー今夜公開も
Ayaseが、シンガーソングライターとして初となる5曲入りEP作品『dialogue』本日配信リリースした。
本作は、全曲において作詞・作曲・編曲・歌唱までをAyase自身が手がけたオールプロデュース作品。日々の生活や音楽活動の中で生まれた本心の感情を音楽へと昇華し、自分自身や関わるさまざまな人・物事、そして社会との“対話”をテーマに制作された楽曲を束ねた一作だという。全5曲すべてがノンタイアップで構成されており、自身のために書き下ろした楽曲を、自らの声で歌い切ることで、これまで築いてきた表現とは異なる、よりパーソナルで生身のAyaseを体現したEP作品に仕上がっているとのことだ。
さらに、シンガーソングライター活動の本格再始動にあわせて自身のYouTubeチャンネルを新たに開設し、全楽曲のビジュアライザーを本日20時に公開することも決定した。EP作品には、オールドスクールのエッセンスと現代的な感性が交錯する表題曲「dialogue」をはじめ、“対話”の中で生まれる感情や自身の内面と向き合う姿を宇宙的スケールで描いた「PLANETS」など、多彩な楽曲を収録している。
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◾️Ayase コメント
この度、Ayaseソロの名義で初のEPをリリースすることになりました。
YOASOBIのコンポーザーとして約７年走り続ける中で
どうしても消し去ることができなかった歌いたいという気持ちを
いつもすぐそばでサポートしてくれているスタッフや
大切な人たちからの言葉に勇気づけられ
一つの作品群にして表明することができました。
私は、YOASOBIを結成してから今日まで
音楽と、人と、社会と、相方と、そして自分自身と、
自分なりにではありますが、真剣に向き合い続けてきたと思っています。
そうやって生きてきた自分の今の想いや葛藤、そして願いを
この５曲の中にしっかりと綴じ込めることができたと感じています。
YOASOBIもAyaseも、ここから更に本気でいきます。
まずは一度、ぜひ聴いてみてください。
よろしくお願いします。
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◾️EP『dialogue』
2026年5月27日（水）リリース
配信：https://lnk.to/ayase_dialogue
▼先行配信「うるさ」
2026年5月20日（水）リリース
配信：https://lnk.to/urusa
▼収録曲
01.PLANETS
02.うるさ ※先行配信リリース
03.bad therapy
04.火花
05.dialogue
関連リンク
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