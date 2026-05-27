Ayaseが、シンガーソングライターとして初となる5曲入りEP作品『dialogue』本日配信リリースした。

本作は、全曲において作詞・作曲・編曲・歌唱までをAyase自身が手がけたオールプロデュース作品。日々の生活や音楽活動の中で生まれた本心の感情を音楽へと昇華し、自分自身や関わるさまざまな人・物事、そして社会との“対話”をテーマに制作された楽曲を束ねた一作だという。全5曲すべてがノンタイアップで構成されており、自身のために書き下ろした楽曲を、自らの声で歌い切ることで、これまで築いてきた表現とは異なる、よりパーソナルで生身のAyaseを体現したEP作品に仕上がっているとのことだ。

さらに、シンガーソングライター活動の本格再始動にあわせて自身のYouTubeチャンネルを新たに開設し、全楽曲のビジュアライザーを本日20時に公開することも決定した。EP作品には、オールドスクールのエッセンスと現代的な感性が交錯する表題曲「dialogue」をはじめ、“対話”の中で生まれる感情や自身の内面と向き合う姿を宇宙的スケールで描いた「PLANETS」など、多彩な楽曲を収録している。

https://youtu.be/HZQAbPoft5c

https://youtu.be/ucBPG1SiGgc

https://youtu.be/UlHxejA2YGI

https://youtu.be/Bgn40ufL85I

https://youtu.be/rxxyOnJorIs

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◾️Ayase コメント

この度、Ayaseソロの名義で初のEPをリリースすることになりました。

YOASOBIのコンポーザーとして約７年走り続ける中で

どうしても消し去ることができなかった歌いたいという気持ちを

いつもすぐそばでサポートしてくれているスタッフや

大切な人たちからの言葉に勇気づけられ

一つの作品群にして表明することができました。

私は、YOASOBIを結成してから今日まで

音楽と、人と、社会と、相方と、そして自分自身と、

自分なりにではありますが、真剣に向き合い続けてきたと思っています。

そうやって生きてきた自分の今の想いや葛藤、そして願いを

この５曲の中にしっかりと綴じ込めることができたと感じています。

YOASOBIもAyaseも、ここから更に本気でいきます。

まずは一度、ぜひ聴いてみてください。

よろしくお願いします。

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