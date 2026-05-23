「I’m flattered」の意味は？褒められたときの上品な返しに♡【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「I’m flattered」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 ヒントは、「flatter」が「人を喜ばせるように（お世辞っぽく）褒める」という意味を持つこと。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「光栄です」でした！ 「I’m flattered」は「褒められてうれしい」「光栄です」「お世辞でもうれしいです」という意味の表現です。 相手に褒められたとき、照れつつもうれしい気持ちを伝えることができます。 「I’m flattered by your kind words.」

（お褒めの言葉をいただき、光栄です） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部