「I’m flattered」の意味は？褒められたときの上品な返しに♡【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「I’m flattered」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、「flatter」が「人を喜ばせるように（お世辞っぽく）褒める」という意味を持つこと。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「光栄です」でした！
「I’m flattered」は「褒められてうれしい」「光栄です」「お世辞でもうれしいです」という意味の表現です。
相手に褒められたとき、照れつつもうれしい気持ちを伝えることができます。
「I’m flattered by your kind words.」
（お褒めの言葉をいただき、光栄です）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部