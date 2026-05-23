「That’s a relief」の意味は？これは簡単なはず！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

果たして、正解は？

正解は「ほっとした」でした！

「That’s a relief」は、「それは安心した」「ほっとした」という意味の表現。



「relief」は「安心・安堵」などという意味です。「それを聞いてホッとした」「ひとまず安心した」などと伝えるフレーズになりますよ。

「You passed the exam? That’s a relief.」

（試験に受かったの？それは安心した）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。