FC東京が暫定首位に浮上! 佐藤恵允&野澤零温の2発で怒涛4連勝、川崎Fは今季初2連敗に
[5.2 J1百年構想リーグ第14節 FC東京 2-0 川崎F 味スタ]
J1百年構想リーグEASTは2日に第14節を行った。味の素スタジアムではFC東京と川崎フロンターレがで対戦した。ダービーマッチの“多摩川クラシコ”はFC東京が2-0で勝利。あす試合を行う首位・鹿島アントラーズを上回り、暫定首位となった。
2位・FC東京は前節で今季初の3連勝。初黒星を喫した首位と勝ち点3差に縮めた。先発は前節から3人を変え、MF高宇洋、MF野澤零温、FW仲川輝人を起用した。5位・川崎Fは前節に浦和レッズに敗れて3連勝ならず。スタメンは7人の大幅変更で、GK山口瑠伊、FW神田奏真が今季初スタメンとなった。[両スタメンはコチラ]
川崎Fがボール保持から攻撃を展開し、FC東京は鋭いプレスからカウンターを狙う。拮抗した時間が続くなか、川崎Fは神田が、FC東京は佐藤龍が決定機を作るが、ゴールは生まれなかった。
均衡が破れたのは前半41分。FC東京は中盤で相手のパスミスを拾い、MF佐藤恵允がカウンターを始める。PA手前まで前進したところでPA左にパス。佐藤龍が左足シュートを放つも、GK山口のセーブに遭った。だが、PA中央にこぼれたボールを佐藤恵が左足ボレー。ボールはバウンドしてGK山口の頭上を越えながら、ゴールに吸い込まれた。
前半はFC東京が1-0で折り返した。川崎Fはハーフタイムで2枚替え。MF伊藤達哉とMF宮城天を下げ、MF脇坂泰斗とFWマルシーニョが入った。
後半11分、FC東京が再びスコアを動かす。中盤の底まで下りてきた佐藤龍が縦にパス。佐藤恵がさらに前線につなげると、仲川がPA右に進入する。細かいタッチは阻まれるも、PA中央にこぼれたボールを野澤が右足シュート。GK山口のセーブをかいくぐってゴールに突き刺し、今季初ゴールで2-0とした。
1点を返したい川崎Fは失点直後に交代カードを切り、神田に代えてFWラザル・ロマニッチを投入した。また、FC東京も23分に3枚替え。先制点を挙げた佐藤恵らを下げ、MF山田楓喜やFWマルセロ・ヒアンらが出場した。
川崎Fはボールを持つ時間は続くものの、シュートまで持ち込めない。後半28分にはPA手前からロマニッチが右足ミドル。ドライブ気味の弾道は惜しくもクロスバーをかすめた。
しかし川崎Fのチャンスは単発で続かない。試合終盤はFC東京が再び攻勢を強めていく。後半アディショナルタイムには今季トップ昇格をしたDF鈴木楓がデビューを飾った。そのまま試合終了。FC東京が2-0で4連勝を達成した。
FC東京は試合終了時点で首位・鹿島と同勝ち点となり、得失点差で1ポイント上回る。暫定で首位に浮上した。前々節に今季初2連勝を果たしていた川崎Fだが、90分間での今季初2連敗となってしまった。
(取材・文 石川祐介)
J1百年構想リーグEASTは2日に第14節を行った。味の素スタジアムではFC東京と川崎フロンターレがで対戦した。ダービーマッチの“多摩川クラシコ”はFC東京が2-0で勝利。あす試合を行う首位・鹿島アントラーズを上回り、暫定首位となった。
2位・FC東京は前節で今季初の3連勝。初黒星を喫した首位と勝ち点3差に縮めた。先発は前節から3人を変え、MF高宇洋、MF野澤零温、FW仲川輝人を起用した。5位・川崎Fは前節に浦和レッズに敗れて3連勝ならず。スタメンは7人の大幅変更で、GK山口瑠伊、FW神田奏真が今季初スタメンとなった。[両スタメンはコチラ]
均衡が破れたのは前半41分。FC東京は中盤で相手のパスミスを拾い、MF佐藤恵允がカウンターを始める。PA手前まで前進したところでPA左にパス。佐藤龍が左足シュートを放つも、GK山口のセーブに遭った。だが、PA中央にこぼれたボールを佐藤恵が左足ボレー。ボールはバウンドしてGK山口の頭上を越えながら、ゴールに吸い込まれた。
前半はFC東京が1-0で折り返した。川崎Fはハーフタイムで2枚替え。MF伊藤達哉とMF宮城天を下げ、MF脇坂泰斗とFWマルシーニョが入った。
後半11分、FC東京が再びスコアを動かす。中盤の底まで下りてきた佐藤龍が縦にパス。佐藤恵がさらに前線につなげると、仲川がPA右に進入する。細かいタッチは阻まれるも、PA中央にこぼれたボールを野澤が右足シュート。GK山口のセーブをかいくぐってゴールに突き刺し、今季初ゴールで2-0とした。
1点を返したい川崎Fは失点直後に交代カードを切り、神田に代えてFWラザル・ロマニッチを投入した。また、FC東京も23分に3枚替え。先制点を挙げた佐藤恵らを下げ、MF山田楓喜やFWマルセロ・ヒアンらが出場した。
川崎Fはボールを持つ時間は続くものの、シュートまで持ち込めない。後半28分にはPA手前からロマニッチが右足ミドル。ドライブ気味の弾道は惜しくもクロスバーをかすめた。
しかし川崎Fのチャンスは単発で続かない。試合終盤はFC東京が再び攻勢を強めていく。後半アディショナルタイムには今季トップ昇格をしたDF鈴木楓がデビューを飾った。そのまま試合終了。FC東京が2-0で4連勝を達成した。
FC東京は試合終了時点で首位・鹿島と同勝ち点となり、得失点差で1ポイント上回る。暫定で首位に浮上した。前々節に今季初2連勝を果たしていた川崎Fだが、90分間での今季初2連敗となってしまった。
(取材・文 石川祐介)