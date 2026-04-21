モデルで俳優の朝比奈彩さんは4月21日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つコーディネートを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：朝比奈彩さん公式Instagramより）

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モデルで俳優の朝比奈彩さんは4月21日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルが際立つコーディネートを公開しました。

【写真】朝比奈彩の圧巻の美脚

「甘めな感じで、素敵ですね」

朝比奈さんは「4/25.26の2日間、HERNO青山店にて『Summer Notes』をテーマにしたスペシャルウィンドウが展開されるそうです　皆様ぜひ行ってみてね」とつづり、7枚の写真を投稿。丈の長いシャツを着用した、シンプルなコーディネートです。ボトムスはシャツに隠れており、細く長い脚があらわになっています。スタイルの良さが際立っていて、見とれてしまいます。

コメントでは「すてき」「So pretty」「可愛い」「甘めな感じで、素敵ですね」「ほんと彩ちゃん可愛いくて美人さんだよね　芸能界で１番だよ」「日本ファッションモデル界 TOP OF THE TOP ですな」と、絶賛の声が寄せられました。

美しい姿を多数披露！

自身のInstagramで、美しい姿を多数披露している朝比奈さん。17日には、サングラスを掛けたクールなコーディネートを公開していました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)