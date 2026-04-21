「芸能界で１番だよ」朝比奈彩、美脚際立つ圧巻スタイル披露「日本ファッションモデル界 TOP OF THE TOP」
モデルで俳優の朝比奈彩さんは4月21日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルが際立つコーディネートを公開しました。
【写真】朝比奈彩の圧巻の美脚
コメントでは「すてき」「So pretty」「可愛い」「甘めな感じで、素敵ですね」「ほんと彩ちゃん可愛いくて美人さんだよね 芸能界で１番だよ」「日本ファッションモデル界 TOP OF THE TOP ですな」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】朝比奈彩の圧巻の美脚
「甘めな感じで、素敵ですね」朝比奈さんは「4/25.26の2日間、HERNO青山店にて『Summer Notes』をテーマにしたスペシャルウィンドウが展開されるそうです 皆様ぜひ行ってみてね」とつづり、7枚の写真を投稿。丈の長いシャツを着用した、シンプルなコーディネートです。ボトムスはシャツに隠れており、細く長い脚があらわになっています。スタイルの良さが際立っていて、見とれてしまいます。
美しい姿を多数披露！自身のInstagramで、美しい姿を多数披露している朝比奈さん。17日には、サングラスを掛けたクールなコーディネートを公開していました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)