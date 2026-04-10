『とんがり帽子のアトリエ』第2話「草原の学び舎」あらすじ＆先行カット公開！
毎週月曜TOKYO MXほかにて放送・配信中のTVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』、第2話の先行カットとあらすじが公開された。
『とんがり帽子のアトリエ』、原作は白浜鴎（しらはま かもめ）が手掛ける、講談社『モーニング・ツー』にて大好評連載中の王道魔法ファンタジー作品。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第15巻まで発売中（国内）。全世界でのコミックス累計発行部数は750万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、2020年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞。世界中から注目を浴びている大人気作。
TVアニメは2026年4月6日（月）23時からTOKYO MXほかにて放送・全世界一斉配信が決定。Netflix、ABEMA、クランチロールでは第1話＆第2話の同時配信と以降話数の1週間先行配信も決定した。
アニメーション制作は、TVアニメ『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』・TVアニメ『サマータイムレンダ』など数々の人気作品を手掛けるBUG FILMSが担当する。
4月13日（月）より放送となる第2話「草原の学び舎」より先行場面カットが公開された。
＜第2話 「草原の学び舎」あらすじ＞
自身の描いた禁止魔法により石化してしまった母親を救うため、そして幼い頃に絵本を渡してきた ”つばあり帽の魔法使い” の手掛かりを追うため、ココは魔法使い・キーフリーの弟子となった。魔法使いになるための修行を始めるために訪れた学び舎であるアトリエで、同じくキーフリーの弟子である少女たち・アガット、テティア、リチェと出会う。
＞＞＞第2話先行カットをすべてチェック！（写真15点）
（C）白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会
『とんがり帽子のアトリエ』、原作は白浜鴎（しらはま かもめ）が手掛ける、講談社『モーニング・ツー』にて大好評連載中の王道魔法ファンタジー作品。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第15巻まで発売中（国内）。全世界でのコミックス累計発行部数は750万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、2020年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞。世界中から注目を浴びている大人気作。
TVアニメは2026年4月6日（月）23時からTOKYO MXほかにて放送・全世界一斉配信が決定。Netflix、ABEMA、クランチロールでは第1話＆第2話の同時配信と以降話数の1週間先行配信も決定した。
アニメーション制作は、TVアニメ『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』・TVアニメ『サマータイムレンダ』など数々の人気作品を手掛けるBUG FILMSが担当する。
＜第2話 「草原の学び舎」あらすじ＞
自身の描いた禁止魔法により石化してしまった母親を救うため、そして幼い頃に絵本を渡してきた ”つばあり帽の魔法使い” の手掛かりを追うため、ココは魔法使い・キーフリーの弟子となった。魔法使いになるための修行を始めるために訪れた学び舎であるアトリエで、同じくキーフリーの弟子である少女たち・アガット、テティア、リチェと出会う。
＞＞＞第2話先行カットをすべてチェック！（写真15点）
（C）白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会
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