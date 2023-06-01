4月17日（金）スタート 毎週金曜よる7時放送の日本テレビ系新番組「金曜ミステリークラブ!!!」のメインビジュアルを公開！

「ミステリークラブ」の主宰であるノブ（千鳥）が、極上ミステリーに挑む二宮和也をほんろう!? 二宮、ノブの二人が、視聴者の皆様を、ときに感動、ときに学び、ときに手に汗握る、全く新しいミステリーと考察の世界へといざなうビジュアルとなっている。

本日より大型ポスターを東京・汐留の日本テレビで掲出。さらに今後も屋外広告にて順次展開予定。

■番組内容

世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズを出題。実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理。番組をご覧の皆様も、二宮をはじめ豪華出演者といっしょに謎を解きたくなる、全世代が楽しめる“新・考察バラエティー”開幕！

二宮＆ノブがバラエティー番組のメイン出演者として初タッグ！ノブがクラブの主宰となり、クラブ会員代表の二宮と、毎週登場する豪華なゲストを白熱の考察にいざなう。

■番組公式サイト：https://www.ntv.co.jp/friday-mystery/

■番組公式X：@Fri_mystery_ntv

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