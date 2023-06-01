俳優・山内涼平＆木本夕貴が結婚「新しい家族にも恵まれ」
俳優の山内涼平（30）と元SDN48の木本夕貴（39）が結婚したことが18日、2人の公式Xにて発表された。
【写真】達筆な字！結婚報告した山内涼平＆木本夕貴の直筆サイン
Xでは書面にて「私事で大変恐縮ではございますが、この度、山内涼平と木本夕貴は入籍いたしましたことをご報告いたします」と報告。
続けて「また、新しい家族にも恵まれ新たな一歩を踏み出す運びとなり、穏やかな幸せを感じる日々を過ごしております。落ち着いてからのご報告となりましたこと、ご容敵いただければ幸いです」と伝えた。
最後に「これからも皆様への感謝の気持ちを忘れずに、表現者としてもより一層成長し、何事にも真摯に向き合い邁進して参ります。今後とも変わらぬご支援、並びに、ご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます」とつづった。
山内は舞台『炎炎ノ消防隊』、舞台『文豪とアルケミスト 綴リ人ノ輪唱』、『池袋ウエストゲートパーク』THE STAGEなどに出演し、『ワールドトリガー the Stage』佐鳥賢役、ミュージカル『ロミオの青い空』リオ役などを務めた。
木本は2010年にSDN48の2期メンバーとしてデビュー。卒業後、ドラマ『明日はもっと、いい日になる』石田真理子役、『放課後カルテ』三本裕子役など、ドラマや映画などに出演している。また、2017年にお笑いトリオ・ななめ45°の岡安章介と結婚したが、2024年に離婚を報告している。
【写真】達筆な字！結婚報告した山内涼平＆木本夕貴の直筆サイン
Xでは書面にて「私事で大変恐縮ではございますが、この度、山内涼平と木本夕貴は入籍いたしましたことをご報告いたします」と報告。
続けて「また、新しい家族にも恵まれ新たな一歩を踏み出す運びとなり、穏やかな幸せを感じる日々を過ごしております。落ち着いてからのご報告となりましたこと、ご容敵いただければ幸いです」と伝えた。
山内は舞台『炎炎ノ消防隊』、舞台『文豪とアルケミスト 綴リ人ノ輪唱』、『池袋ウエストゲートパーク』THE STAGEなどに出演し、『ワールドトリガー the Stage』佐鳥賢役、ミュージカル『ロミオの青い空』リオ役などを務めた。
木本は2010年にSDN48の2期メンバーとしてデビュー。卒業後、ドラマ『明日はもっと、いい日になる』石田真理子役、『放課後カルテ』三本裕子役など、ドラマや映画などに出演している。また、2017年にお笑いトリオ・ななめ45°の岡安章介と結婚したが、2024年に離婚を報告している。