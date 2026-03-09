©2026 映画『ストリート・キングダム ⾃分の⾳を鳴らせ。』製作委員会

銀杏BOYZ・峯田和伸と若葉竜也が、2026年3月27日公開の映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』のエンディング曲「宣戦布告」を2026年3月20日に配信リリースすることを発表した。

本楽曲は、1980年に発表されたLIZARDのセカンド・アルバムに収録された楽曲のカバー。映画タイトルにも掲げられている「自分の音を鳴らせ」というメッセージと重なる、前例や常識に縛られず自分の信じる道へ進む意志を歌った楽曲で、作品のラストを飾るエンディング曲として起用されている。

映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』でダブル主演を務める峯田和伸と若葉竜也がボーカルを担当しており、二人が魂を込めて歌い上げる、映画の余韻を締めくくる重要な一曲になっているという。

エンディング曲の歌唱オファーについて若葉は「田口トモロヲ監督から〈映画を観た人たちにとって最高のプレゼントになるから〉と言われて、よし、やるか！と決意しました」とコメント。レコーディングを振り返り「そばに峯田さんや田口さんがいてくれたことが、すごく助けになりました」と語っている。これに対し峯田も「すごくいい声してたよ！」と若葉の歌声を絶賛。さらに峯田が主演した映画『アイデン＆ティティ』の大ファンを公言する若葉は、「エンドロールで“エンディング曲：『宣戦布告』（峯田和伸／若葉竜也）”という文字を見たときは、とても感慨深かったです」と作品への特別な思いを明かしている。

本映画は、監督・田口トモロヲと脚本・宮藤官九郎がタッグを組み、名もなき若者たちの衝動と青春を描き切っている。自分の音を鳴らし続け、日本の音楽史に革命を起こした若者たちの姿を描く、清々しい青春音楽映画だという。なお、本楽曲は本日24時放送のTBSラジオ『空気階段の踊り場』にてフルバージョンが初解禁される予定だ。

◾️「宣戦布告」

品番：UKCD-1263 / 配信シングル

配信開始日:2026年3月20日(金)0:00

◾️『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』

公開日：2026年3月27日（金） ▼物語

これは事実を基にした物語。1978 年、偶然ラジオから流れたセックス・ピストルズに衝き動かされた⻘年カメラマンのユーイチは、⼩さなロックミニコミ雑誌「ロッキンドール」に出会い、とあるライブハウスへと⾜を運ぶ。そこで出会ったボーカルのモモ率いるバンド「TOKAGE」のライブに衝撃を受け、無我夢中でシャッターを押した。そこは⾳楽もバンドも観客たちも、何にも縛られない⽣のエネルギーに溢れた異空間だった。正式にカメラマンとしてライブの撮影を依頼されたユーイチはモモたちと交流を重ねる。やがて彼らの⾳楽は瞬く間に若者たちを熱狂させ、そのムーヴメントは、⽇本のロック史を塗り替えていく。世界を変えたのは、才能だけじゃない。⾳に賭けた、若者たちの衝動だった。 ▼キャスト

峯⽥和伸 若葉⻯也

吉岡⾥帆 仲野太賀 間宮祥太朗 中島セナ

神野三鈴 浜野謙太 森岡⿓ ⼭岸⾨⼈

マギー ⽶村亮太朗 松浦祐也 渡辺⼤知

⼤森南朋 中村獅童 ▼スタッフ

監督：⽥⼝トモロヲ

原作：地引雄⼀「ストリート・キングダム」

脚本：宮藤官九郎

⾳楽：⼤友良英

エンディング曲：「宣戦布告」（峯⽥和伸／若葉⻯也）

企画製作・配給宣伝：ハピネットファントム・スタジオ

©2026 映画『ストリート・キングダム ⾃分の⾳を鳴らせ。』製作委員会

公式サイト：https://happinet-phantom.com/streetkingdom

公式 X: https://x.com/streetkingdomjp

TikTok: https://www.tiktok.com/@streetkingdomjp

Instagram：https://www.instagram.com/streetkingdomjp/

◾️＜銀杏BOYZ ツアー2026 夢で逢えないから☆＞ 2026年5月27日（水）東京・LIQUIDROOM

OPEN 17:30 / START 18:30

INFO：エイティーフィールド 03-5712-5227 / http://www.atfield.net/ 2026年6月1日（月）神奈川・F.A.D YOKOHAMA

OPEN 17:30 / START 18:30

INFO：エイティーフィールド 03-5712-5227 / http://www.atfield.net/ 2026年6月9日（火）広島・広島CLUB QUATTRO

OPEN 17:30 / START 18:30

INFO：YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571 / http://www.yumebanchi.jp/ 2026年6月19日（金）新潟・新潟LOTS

OPEN 17:30 / START 18:30

INFO：FOB(新潟) 025-229-5000 / http://www.fobkikaku.co.jp 2026年6月24日（水）福岡・福岡DRUM LOGOS

OPEN 17:30 / START 18:30

INFO：BEA 092-712-4221 / https://www.bea-net.com/ 2026年7月8日（水）宮城・仙台PIT

OPEN 17:30 / START 18:30

INFO：ノースロードミュージック 022-256-1000 / http://www.north-road.co.jp 2026年7月23日（木）愛知・名古屋DIAMOND HALL

OPEN 17:30 / START 18:30

INFO：JAILHOUSE 052-936-6041 / http://www.jailhouse.jp/ 2026年7月29日（水）大阪・GORILLA HALL OSAKA

OPEN 17:30 / START 18:30

INFO：GREENS 06-6882-1224 / http://www.greens-corp.co.jp/ ▼チケット料金

前売 \7,500（税込・ドリンク別）

※未就学児入場不可・小学生以上チケット必要 ＜オフィシャル先行受付＞

受付URL：https://w.pia.jp/t/gingnangboyz/

受付期間：2026年2月27日（金）19:00 〜 3月9日（月）23:59