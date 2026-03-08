専業主婦・夫の年収1000万円「肉は胸肉、湯船はためない」子2人育てる4人家族のリアルな家計簿
物価や光熱費の高騰、それでも賃金は上がらない現状などによって、以前より生活が苦しく感じる人も多いのではないでしょうか。
All About編集部が6月26〜27日に行った「毎月の支出額・内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
子どもが2人の4人家族世帯で、夫の年収が1000万円。現在の生活について、「食費がなるべく節約しているつもりでも高く、特に休日の食費の出費が大きいのでもう少し減らすなり何を食べるかなどもっと考えていかないとと思います」と話します。
▼愛知県豊田市、33歳女性世帯の場合
年収：夫1000万円
住宅ローン：10万円
間取り：3LDK
食費：5万円
交際費：3万円
電気代：8000円
ガス代：夏季5000円、冬季1万5000円
水道代（2カ月での請求額）：1万円
通信費：1万6000円
車：ガソリン代2万円、保険料1万円（ともに2台分）
その他：幼稚園費1万円、習い事1万2000円
貯蓄に回す金額：5万円
今後について、「もう1人子どもが欲しいと考えているのでそのためにも普段の生活費や食費の見直しは必要だなと思っています」とコメント。
生活のやりくりのポイントや節約術を聞くと、「お肉をよく食べるのでなるべく胸肉にしたり、安いスーパーで買いだめしたりしています。またガス代などを浮かせるために夏場は湯船をためない日も多々あります」と教えてくれました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:あるじゃん 編集部)
