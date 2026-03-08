◆肌感覚で数字を読み解く、プロ顔負けのIR読解術

ゴールドマン・サックスに入社し、マネージング・ディレクターに就任、アジアのトレーディングチームを率いた。その後、200兆円超の運用残高を誇る世界有数の機関投資家・ゆうちょ銀行で投資戦略を牽引。そんなマーケットの最前線を知り尽くしたトレーダーが、個人投資家が一生使える「オルカン」「S＆P500」の“次の投資術”を徹底指南した初の著書『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）。投資初心者でも実践できるよう、徹底的にわかりやすく投資手法を体系化。ゴールドマン・サックス仕込みの「投資思考」や「オルカン＋4資産均等型」といった実践的なポートフォリオ（資産配分）の構築方法、有望な個別株の見つけ方まで、「オルカン」「S＆P500」の“次に知るべき”ノウハウが満載！

「才能」のありかは「違和感のなさ」にある

自分は個人の立場でどのような分野でエッジを持っているのか？ そのことを自己判断するのは容易ではありませんが、まずは「投資対象企業のIR（投資家向け広報）資料をスラスラ読めるか」を基準にするとよいでしょう。

公式サイトは無料で手に入る「宝の地図」

IR資料とは、投資家や株主に対して、自社の経営状況や財務データ、業績見通しなどの情報を提供するための資料です。上場会社のウェブサイトにはIRのページが必ずあり、まさに貴重な情報の宝庫となっています。

企業説明資料や決算説明資料、決算短信などが掲載されていますし、動画で情報提供している企業も増えています。

「王道」から入り、「未開の地」で勝つ

投資初心者であれば、世間的にも知られる大型株から個別株投資を始めたほうが、基本的には失敗を避けやすいと考えられますが、それを足がかりにしつつも、自らのエッジを活かして、あまり注目されていない中小型株のIR資料を読み、投資アイデアを見つけることが、成功の確率を上げることにつながるでしょう。

【解説】「専門用語」が「共通言語」になる瞬間

「IR資料をスラスラ読める」というのは、単に文章の意味がわかるということではありません。業界特有の専門用語やビジネスモデルの仕組みが、翻訳なしで直感的に理解できるかがポイントです。

例えば、SaaS（ソフトウェア・アズ・ア・サービス）業界に詳しい人なら、「解約率（チャーンレート）」が0.1％上がったことの意味を肌感覚で理解できます。一方、製造業に詳しい人なら、「仕掛品」の増減から次の四半期の売上高の伸びを予測できるかもしれません。

この「肌感覚」こそが、数字の単なる羅列を「意味のあるストーリー」に変える翻訳機となります。一般の投資家が辞書を引きながら解読している間に、あなたはその企業の未来図を鮮明に描くことができるのです。

プロは「行間」に隠された本音を読む

また、IR資料を読む力がついてくると、経営陣の「自信」や「焦り」も読み取れるようになります。業績がいい時の資料は、具体的な数字や根拠に基づいた将来の展望が饒舌に語られます。逆に、見通しが暗い時や隠したい問題がある時は、抽象的な言葉や精神論が増える傾向にあります。

あなたのエッジがあれば、「社長は楽観的だが、現場レベルではこの部品不足はもっと長引くはずだ」といった、一般投資家がスルーしてしまう「小さな違和感（リスク）」にもいち早く気づけるでしょう。

まずは「同業他社」との比較から

最後に、具体的なアクションとしておすすめしたいのが「競合他社の資料と並べて読むこと」です。同じ業界環境にいるはずなのに、A社は「市場は拡大傾向」と言い、B社は「競争激化で厳しい」と書いている場合、そこにシェアの逆転劇や戦略の差が隠れています。

自分のエッジで定点観測を続けることで、市場全体の「潮目の変化」を誰よりも早く察知し、有利なポジションで投資できるようになるはずです。

※本稿は『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。