「ＲＩＺＩＮ．５２」（７日、有明アリーナ）

秋元強真（１９）＝ＪＡＰＡＮ ＴＯＰ ＴＥＡＭ＝が元ベラトールバンタム級王者のパッチー・ミックス（３２）に圧巻の２回ＴＫＯ勝ちを飾った。これでＲＩＺＩＮ５連勝とした。ベラトール元王者に圧勝。

榊原ＣＥＯは「全然これまでの１０年間の中で進んできたストーリーとは違う世代で役者が飛び抜けて出てきた。本当にこれ平本蓮とか鈴木千裕とか、食物連鎖じゃないけど、順位が変わってくる。どうすんのかなと」と舌を巻き、「ＲＩＺＩＮとしてもすごく未来を感じたし、日本の若者も捨てたもんじゃないとすら感じた。ちょっと物が違うなという感じを受けましたね」とたたえた。

絶対王者のシェイドゥラエフとの王座戦も見えてくる完勝劇。榊原ＣＥＯは「年内、に試合というのが完全に背中が見えたというか視界に入ったんじゃないですか？このまま一気にいくのか。クレベルとかそういう選手とのマッチアップもあっていいと思いますし。まだまだ２０２６年始まったばっかりなので、しっかり闘いのドラマを紡いでいけたら」と、語った。