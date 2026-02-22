【魚座】週間タロット占い《来週：2026年2月23日〜3月1日》の総合運＆恋愛運

来週（2026年2月23日〜3月1日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『焦ってしまうでしょう』


｜総合運｜　★☆☆☆☆


色々と時間をかけていくことが我慢できないようです。早く結果が欲しくなるでしょう。でも、状況は変わらないことばかりのようです。仕事や公の場では周囲の人達の意識が高いです。しっかりとした考えに負けてしまいそうな時があります。

｜恋愛運｜　★☆☆☆☆


相手からの印象を挽回したいのですが、なかなか上手くいかないでしょう。ジタバタするより日々の自立から始めていきましょう。シングルの方は、色々なことに小言が出てしまう人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の交友関係が減ってきています。

｜時期｜


2月24日　恋愛運UP　／　2月26日　立場が弱まる

｜ラッキーアイテム｜


一人カラオケ

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞