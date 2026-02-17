»àË´»ö¸Î¤¬Â³È¯¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»à³Ñ¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁý²Ã¤Î°ìÊý¡¢½¾¶È°÷ÉÔÂ¤Ç»ö¸Î¤¬Â¿È¯......
¡Ö¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë»Ò¶¡¤¬¶´¤Þ¤ì¤¿¡×
ºòÇ¯12·î28Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô¤ÎÄ«Î¤Àî¡Ê¤¢¤µ¤ê¤¬¤ï¡Ë²¹Àô¥¹¥¡¼¾ì¤ÎÍøÍÑµÒ¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Ãó¼Ö¾ì¤È¥²¥ì¥ó¥Ç¤ò·ë¤ÖÀã¾å¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î½ªÃåÅÀ¤Ç¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤ÎÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤¦ÃË»ù¡Ê5ºÐ¡Ë¤¬Å¾ÅÝ¡£
ÄÌ¾ï¤Ï¤Õ¤¿¤ÇÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥³¥ó¥Ù¥ä¡¼¤Î´¬¤¼è¤ê¸ýÉôÊ¬¤ËÏÓ¤ò¶´¤Þ¤ì¤¿¡£µ¡´ï¤¬ºîÆ°¤·Â³¤±¤ÆÃË»ù¤Ï¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°áÉþ¤Ç¼ó¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤ÆÃâÂ©»à¤·¤¿¡£Á´¹ñ»æ¼Ò²ñÉô¥Ç¥¹¥¯¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÏÃæ¹ñÀ½¤Ç¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¾ï»þ¡¢¿Í°÷¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ö¸ÎÅö»þ¤Ï´Æ»ë°÷¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¥³¥ó¥Ù¥ä¡¼¤Î¤Õ¤¿¤Ï¡¢³«¤¤¤¿¤êÊª¤¬¶´¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÄä»ß¤¹¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤·¤¿¤¬º£²ó¤ÏºîÆ°¤»¤º¡¢ÃË»ù¤ÎÊì¿Æ¤¬Èó¾ïÄä»ß¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ»ß¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ï²áµî¤Ë¤âÅ¾ÅÝ»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢²°³°¤Ë¤¢¤ê·úÊª¤ËÌ¤ÀÜÂ³¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ï·úÃÛ´ð½àË¡¤ÎÅ¬ÍÑ³°¤Ç¡¢Ë¡Åª¤Ê±¿ÍÑ¥ë¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ»ö¶È¼Ô¤ÎºÛÎÌ¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¡£Î©·ï¤Ç¤Î¹½À®Í×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¡¢Í½¸«²ÄÇ½À¤È·ë²Ì²óÈòµÁÌ³¤òÌä¤¨¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÈÆ±¤¸À½ÉÊ¤òºòÇ¯11·î¤«¤éÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëËÌ³¤Æ»¿·ÆÀÄ®¤Î¥µ¥Û¥í¥ê¥¾¡¼¥È¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¡¢°ÂÁ´´ÉÍýÉôÌç¤ÎÃ´Åö²ÝÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÁý»Ò¹¬°ì»á¤Ï¡¢»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£
¡Öµ¡³£¤Ï¸Î¾ã¤·¤¿¤êÉÔ¶ñ¹ç¤¬µ¯¤¤ì¤Ð»ß¤Þ¤ë¤â¤Î¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼»Ò¶¡¤¬¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤â¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£°ÂÁ´À¤òµ¾À·¤Ë¤·¡¢²ÔÆ¯»þ´Ö¤ò±ä¤Ð¤¹¤¿¤á¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ºîÆ°¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁ¼ÃÖ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¿Í¤òÍ¢Á÷¤¹¤ëÀßÈ÷¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¿Í°÷ÇÛÃÖ¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´´ð½à¤ò´ÆÆÄ´±Ä£¤¬ºÙ¤«¤¯Äê¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
¥µ¥Û¥í¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤ÏËèÆü¤Î»Ï¶È»þ¡¢Èó¾ïÄä»ß¥Ü¥¿¥ó¤ÎÆ°ºî³ÎÇ§¤Ê¤É¡¢»þ¤Ë40Ê¬¤â¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢±Ä¶È»þ¤Ï¾ï¤Ë¾å²¼¤ËÀìÌç°÷¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼»ö¸Î¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö°ÂÁ´´ÉÍý¤Ë¤Ï¡Ø¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡¢ÇØ¤±¤Ê¤¤¡Ù»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á½½Ê¬¤Ê¿Í°÷¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥¡¼¶È³¦¤Ï²áÁÂ²½¤ä¹âÎð²½¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¿Í¼êÉÔÂ¤ËÇº¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¡£
¤¦¤Á¤Ï¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢µÒÂ¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ°ÊÁ°¤è¤ê¼ý±×¤¬¿Þ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¬¡¢¿Í·ïÈñ¤òºï¤Ã¤Æ¤·¤Î¤°¥¹¥¡¼¾ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ú¥¹¥¡¼·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤³¤³°µÒ¤Î»ö¸Î¤â......¡Û
Ä¹Ìî¸©¾®Ã«¡Ê¤ª¤¿¤ê¡ËÂ¼¤Î¥¹¥¡¼¾ì¡Ö¤Ä¤¬¤¤¤±¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ç¤Ï1·î30Æü¡¢¥ê¥Õ¥È¤Î¹ß¼Ö¤ÎºÝ¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤Î½÷À¡Ê22ºÐ¡Ë¤¬Ãè¤Å¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»àË´¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤Î»à°ø¤ÏÃâÂ©¤Ë¤è¤ëÄã»ÀÁÇÇ¾¾É¡£
±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï¡¢½÷À¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¹ø¥Ù¥ë¥È¤ÎÎ±¤á¶ñ¤¬¥ê¥Õ¥È¤Îµ¡ºà¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¶»Éô¤ÎÎ±¤á¶ñ¤ÏÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¼ó¤¬¹Ê¤á¤é¤ìÂÎ¤¬È´¤±¤º¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤È°ú¤¤º¤é¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥ê¥Õ¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëº÷Æ»¡Ê¤µ¤¯¤É¤¦¡Ë¤ä¥¹¥¡¼¾ì¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤Ë½¾»ö¤¹¤ëº÷Æ»¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÂ¼»³Å°»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ê¥Õ¥È¤Ç¤ÏÌó6ÉÃ´Ö³Ö¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇµÒ¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼¡¤ÎµÒ¤ËÌÜ¤ò°Ü¤·¤¿·ä¤ËÁ°¤ÎµÒ¤¬¹ß¤ê¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Ãè¤Å¤ê¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ê»ö¸Î¤Ï¤Þ¤ì¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Î¾ì¹ç¡¢¹â¤µ¤Î¤¢¤ë2Ï¢¤Ï¤·¤´¤òÀãÌÌ¤ËÎ©¤Æ¡¢¤Ï¤·¤´¤Î¾å¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¸ª¼Ö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÂÎ½Å¤ò¤«¤±¤ì¤ÐÍí¤Þ¤Ã¤¿¶»Éô¤ÎÎ±¤á¶ñ¤¬´Ë¤à¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æµ¡Å¾¤ÎÍø¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£
¤·¤«¤â¡¢º£²óË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤º¡¢ºÇ°¤Î·ë²Ì¤ò¾·¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¹¥Î¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Î±¢¤Çµ¯¤¤¿º£²ó¤Î»ö¸Î¡£ÆüËÜ¿Í¥¹¥¡¼µÒ¤¬¸º¾¯¤¹¤ëÃæ¡¢³¤³°µÒ¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤Î¿È¤ò¼é¤ë¤Î¤â¶È³¦¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÖÈô¹Ôµ¡¤ÇÆüËÜ³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÍè¤é¤ì¤ë¼ê·Ú¤µ¤ä´ÉÍý¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿Í·¤Ó¤ä¤¹¤µ¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤äÂæÏÑ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÇ¶á¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥¿¥¤¤Ê¤ÉÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤é¤Ï¡¢¥¹¥¡¼¤Ï¤ª¤í¤«Àã¤ò¿¨¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¡¼¾ì¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Îã¤¨¤Ð¥ê¥Õ¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤ÇÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿¤ê¡¢½é¿´¼Ô¤Ê¤Î¤Ë¤à¤Á¤ã¤Ê¥³¡¼¥¹¤ò³ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤¬Í½ÁÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤ò³Æ¥¹¥¡¼¾ì¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸À¸ì¤âÊ¸²½¤â°Û¤Ê¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃí°Õ¡¦·¼È¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢³§¤¬»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
³°¹ñ¿Í¥¹¥¡¼¥ä¡¼¤Ë¤è¤ëÁøÆñ»ö¸Î¤ä¡¢Î©¤ÁÆþ¤ê¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿´í¸±ÃÏÂÓ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿Ëö¤Î»àË´»ö¸Î¤âËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ð¤ÎÁý»Ò»á¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÌ¤°µÀã¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¤ò¡¢É÷¤è¤±¤È¤Ê¤ëÌÚ¡¹¤¬À¸Â©¤¹¤ë2000mµé¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Ï³¤³°¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµÒ¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Èà¤é¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥³¡¼¥¹¤ò°ïÃ¦¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë¶½¤¸¤ë¼Ô¤â¤¤¤Æ¡¢ÁøÆñ¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µß½õ¤Ë¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÀãÊø¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Î´í¸±À¤ò¼þÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×
Á°½Ð¤ÎÂ¼»³»á¤Ï¡¢¥¹¥¡¼¶È³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¾å¤Ç¤³¤¦Äó¸À¤¹¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢ÌÜ»ë¤À¤±¤ËÍê¤é¤º¡¢AI¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼«Æ°´Æ»ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Õ¥È¤Ë¤â¼«Æ°¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¸Î²óÈò¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¡¢°Û¾ï¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿¤é¼«Æ°¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë²þÎÉ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
°ìÌÌ¤òÀã¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤ê»à³Ñ¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¥¹¥¡¼¾ì¡£¹ñºÝ²½¤¬ÀãÊø¤òÂÇ¤ÄÃæ¡¢¤½¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤¬²þ¤á¤ÆÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÉðÅÄÏÂÀô¡¡¼Ì¿¿¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò