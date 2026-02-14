16位低迷のトッテナム、イゴール・トゥドール氏の新監督就任を発表「目標は明確だ」
トッテナムは14日、イゴール・トゥドール氏(47)が新監督に就任することを発表した。契約期間は今季終了までとなる。
元クロアチア代表のトゥドール氏は現役時代にユベントスで活躍。引退後は母国のハイドゥク・スプリト、ウディネーゼ、ベローナ、マルセイユ、ラツィオ、ユベントスなどを指揮してきた。
クラブ公式サイトを通じ、「重要な時期にこのクラブに加入できて光栄に思う。自分に与えられた責任は理解しており、目標は明確だ。パフォーマンスに一貫性をもたらし、全ての試合で信念を持って戦うこと。このスカッドには高いクオリティーがあり、私の仕事はそれを組織し、活性化させ、速やかに成績を向上させることだ」とコメントしている。
トッテナムは現在、プレミアリーグで降格圏内と5ポイント差の16位。10日の第26節ニューカッスル戦(●1-2)で8試合勝ちなし(4分4敗)となり、翌11日にトーマス・フランク前監督の解任を報告していた。
