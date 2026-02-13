Â¼¼ç¾Ï»Þ¤µ¤ó¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë²Ô¤¤¤À2²¯±ß¤Ï¡ÖÁ´¤Æ»È¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¸½ÌòÀ¸³è18Ç¯¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥È¥ê¥Î¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¡¦Â¼¼ç¾Ï»Þ¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤¢¤Î¶â¤É¤³¤¤¤Ã¤¿¡©¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸½Ìò»þÂå¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢2003Ç¯¤Ë¤ÏGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÍ¥¾¡¡¢2006Ç¯¤Î¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Ç4°Ì¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2014Ç¯11·î¡¢33ºÐ¤Ç°úÂà¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¼ç¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅö»þ¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º1ÈÖ¤Ç300Ëü¡¢2ÈÖ¤Ç200Ëü±ß¡¢3ÈÖ¤Ç100Ëü±ß¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼«¿È¤ÎºÇ¹âÇ¯¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçÂÎ3000Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤»þ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¸½Ìò»þÂå¤ÎÁí¼ýÆþ2²¯±ß¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤ì¤Ï¡ÖÁ´¤Æ»È¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡Ö¶¥µ»¤ò¤ä¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Á´¤Æ»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯´Ö¤Ç¤Þ¤¢¡¢2000Ëü±ßÁ°¸å¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥ê¥ó¥¯Âå400Ëü±ß¡¢¥ì¥Ã¥¹¥óÂå400Ëü±ß¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÎÁ¶â¤â400Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡Ä¡×¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨°áÁõ¡¢±óÀ¬Èñ¤Ê¤É´Þ¤á2000Ëü±ß°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â¼¼ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¸½ÌòÀ¸³è¡¢33ºÐ¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤«¤Ã¤¿¶â³Û¤â¤«¤Ê¤ê°ú¤±ä¤Ð¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¡£¸½Ìò¤òÂ³¤±¤¿ÍýÍ³¤ò¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É20Ç¯Á°¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢¥á¥À¥ë¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¥á¥À¥ë¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¤â¤¦°ìÅÙ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Î¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×»×¤¤¤«¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤ÈÂ³¤±¤¿¤¬¤«¤Ê¤ï¤º¡£¡Ö¸½ÌòÀ¸³è18Ç¯¡Ä¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¯¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡£¹ç·×¤Ç2²¯¤°¤é¤¤¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£