¼óÁê¿Íµ¤¤Ë´Ý¾è¤ê¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎËÜ²»¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡×
¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢³¹Æ¬±éÀâ¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤ëÄ°½°
ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âº£²ó¤Î½°±¡Áª¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â»Ôà¥¢¥ó¥¹¥È¥Ã¥Ñ¥Ö¥ëáÁáÉÄ¼óÁê¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Î¤ä¤é¤«¤·¤Ö¤ê¤Ë¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Ïº¤ÏÇ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿......¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£
º£²ó¤Ï¼óÁê¤Î¥¢¥ì¤Ê¸ÀÆ°¤Î¿ô¡¹¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡ª¡¡¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÞÆâ¤ËÌ¢±ä¤·¤Æ¤¤¤¿à¤¢¤ë¶õµ¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼èºà¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«!?¡¡¼«Ì±ÅÞ¡ª
Áªµó´ü´ÖÃæ¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡£
¡ÖÊªµÄ¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¶²¤ì¤º¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³´é¤Ç¥Ð¡¼¥ó¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Ï¤½¤ó¤Ê¹â»Ô¼óÁê¤Ë¡¢¶¯¤µ¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¡¢¡Ø¤³¤Î¿Í¤Ê¤é²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡Ù¤È´üÂÔ´¶¤òÊú¤¯¡£¤½¤ì¤¬¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤¿¤À¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÏÌ¯¤Ëà¤ä¤é¤«¤·á¤¬Â¿¤¤¡£
Áªµó´ü´Ö¤ÎÃæÈ×Àï¤ËÈô¤Ó½Ð¤¿¡Ö±ß°Â¤Ç¥Û¥¯¥Û¥¯¡×È¯¸À¤Ï¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï1·î31Æü¡¢Àîºê»Ô¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ç¡¢»³ºÝÂç»ÖÏº»á¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢ºòº£¤Î±ß¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤Ö¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡Ö±ß°Â¤À¤«¤é°¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢Í¢½Ð»º¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¡£³°°ÙÆÃ²ñ¡Ê³°¹ñ°ÙÂØ»ñ¶âÆÃÊÌ²ñ·×¡Ë¤Î±¿ÍÑ¤Ïº£¥Û¥¯¥Û¥¯¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×
±ß°Â¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀ½ÉÊ²Á³Ê¤Î¥É¥ë´¹»»³Û¤Ï°Â¤¯¤Ê¤ê¡¢Í¢½Ð¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö³°°ÙÆÃ²ñ¡×¤È¤Ï¡¢µÞ·ã¤Ê±ß°Â¤ä±ß¹â¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬¹Ô¤Ê¤¦°ÙÂØ²ðÆþ¤Î¤¿¤á¤ËÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë»ñ¶â¤Î¤³¤È¡£
¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÊÆ¹ñºÄ¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤Ç¤½¤Î»ñ¶â¤Î±ß·ú¤Æ´¹»»³Û¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¡¢Ìó5Ãû4000²¯±ß¤Î¾êÍ¾¶â¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¡Ö¥Û¥¯¥Û¥¯¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤¿¤À¡¢°ÙÂØ²ðÆþ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎòÂå¼óÁê¤Ï»Ô¾ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¡¢¿µ½Å¤Ë¸ÀµÚ¤òÈò¤±¤Æ¤¤¿¡£
Á´¹ñ»æÀ¯¼£Éô¤Î¥Ç¥¹¥¯¤¬¤³¤¦¶Ã¤¯¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï·Ú¡¹¤·¤¯±ß°Â¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¡¢»Ô¾ì¤ÏÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬±ß°Â¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤È¤é¤¨¡¢±ßÇä¤ê¥ª¥Ú¤ËÁö¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ç±ß¤¬Çä¤é¤ì¡¢±ß°Â¤¬2±ß¤Û¤É¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â±ß°Â¤ÇÍ¢Æþ²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¡¢½îÌ±¤ÎÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°ì¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â·ÚÎ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
È¯¸À¤Î¥Ö¥ì¤âÌÜÎ©¤Ä¡£·ÐºÑ´ØÏ¢¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ò0¡ó¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ©¾ì¤â¡¢Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¤ÎÊÑÀá¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÅö½é¤Î¹â»Ô¼óÁê¤ÎÎ©¾ì¤Ï¡Ø¹ñ¤ÎÉÊ³Ê¤È¤·¤Æ¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¤Î0¡ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤Ù¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ø¥ì¥¸¤Î²þ½¤¤¬Æñ¤·¤¤¡Ù¤È°ìÅ¾¡¢¸å¤í¸þ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏºÆ¤Ó¤³¤ÎÀ¯ºö¤ò¡Ø»ä¤ÎÈá´ê¡Ù¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡×
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¹½ÁÛ¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤âÉ¿ÊÑ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹ñ¤Î»ñ»º¡ÊÇ¯¶âÀÑÎ©¶â¡¢³°»ñ½àÈ÷¡¢¹ñÍ»ñ»º¤Ê¤É¡Ë¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î±¿ÍÑ±×¤òºâ¸»¤Ë½¼¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¸øÌÀÅÞ´Î¤¤¤ê¤ÎÀ¯ºö¹½ÁÛ¤À¡£
¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯11·î¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡Ø³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À©ÅÙÀß·×¤¬¤Ç¤¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¥Ù¥¿Ë«¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤¬ÌÜ¶Ì¸øÌó¤È¤·¤Æ¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤È¡¢¡Ø¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ´í¸±¡Ù¤ÈÉ¾²Á¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¹â»Ô¼óÁê¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤ò¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤ò¾ðÀª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¼è¤ë¤«¡¢Äê¸«¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤É÷¸«·Ü¤À¤È¼è¤ë¤«¡¢°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡Ú°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö´ØÏ¢¤Ç¤â²ø¤·¤¤È¯¸À¤¬......¡Û
26Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤Î°ÂÊÝ3Ê¸½ñ²þÄû¡¢Èó³Ë»°¸¶Â§¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¤Ò¤È¤¤ïÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤À¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¤Ï¤º¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¤ä¤é¤«¤·¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÔÍÑ°Õ¤È¤â»×¤¨¤ëÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¤ÇÂÐÃæ´Ø·¸¤ò°²½¤µ¤»¤¿¹â»Ô¼óÁê¤¬¡¢¡Öº£¸å¤ÏÆÃÄê¤Î¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¾ì¤ÇÈ¯¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¿µ¤à¡×¤È¹ñ²ñ¤ÇÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯11·î¤Î¤³¤È¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é¤ï¤º¤«3¥õ·î¤ÇºÆ¤ÓÂæÏÑÍ»ö¤ÎºÝ¤ÎÂÐ±þ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¤µ¤é¤ËÃæ¹ñ¤ÎÈ¿È¯¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂæÏÑÍ»ö¤ÎºÝ¡¢ÆüÊÆ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñÌ±¤òµß½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¶¦Æ±ºîÀï¤ò¹Ô¤Ê¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡ÖÊÆ·³¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬²¿¤â¤»¤º¤ËÆ¨¤²µ¢¤ì¤Ð¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤¬ÄÙ¤ì¤ë¡×¤È¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤À¡£
ËÉ±Ò¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÈ¾ÅÄ¼¢»á¤¬¤³¤¦¤¢¤¤ì¤ë¡£
¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦»öÂÖ¤¬½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÆÃÄê¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¤¤È¹ñ²ñ¤ÇÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡¢¤Þ¤¿ÂæÏÑ¤ÎÏÃ¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶»ý¤Á½Ð¤¹¤Î¤«¡©¡¡¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤ò¤Þ¤¿¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ë®¿Í¤ÎÊÝ¸î¡¦Í¢Á÷¤Ï·Ù»¡¸¢¹Ô»È¡¢ÊÆ·³¤ò½õ¤±¤ëÉðÎÏ¹Ô»È¤Ï½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¹Ô»È¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤ÎË¡ÂÎ·Ï¡¢³µÇ°²¼¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤½¤Î°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤òº®Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÁê¤Ï¼«±ÒÂâ¤ÎºÇ¹â»Ø´ø´±¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¼«±ÒÂâË¡¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Æ±¤¸¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯¤ò¡Ö³ËÊÝÍ¹ñ¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏËÌÄ«Á¯¤ò³ËÊÝÍ¹ñ¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸øÅª¤Ê¾ì¤ÇÆüËÜ¤Î¼óÁê¤¬¤½¤ì¤òÄÉÇ§¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤Î¥±¡¼¥¹¤À¡£
¡Ö³ËÊÝÍ¹ñ¤Ï1968Ç¯¤Î³Ë³È»¶ËÉ»ß¾òÌó¡ÊNPT¡ËÈ¯Â°ÊÁ°¤«¤é³Ë¤ò»ý¤Á¡¢¹ñºÝË¡¤Ç³Ë½êÍ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢Ãæ¹ñ¤Î5¥õ¹ñ¤À¤±¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¹ñ¤Î³ËÊÝÍ¤ò¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬Ç§¤á¤ì¤Ð¡¢³Ë¤¬À¤³¦¤Ë³È»¶¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤âËÌÄ«Á¯¤ò³ËÊÝÍ¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÀäÂÐ¤ËÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤ÏNPTÂÎÀ©²ÃÌÁ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤Ë·ç¤±¤ëÈ¯¸À¤È¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é»ØÃÆ¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¡Úà¥É¥¿¥¥ã¥óá¤Ø¤Î²²Â¬¡Û
ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤ÎÈÖÁÈ¡Ê2·î1Æü¡¢NHK¡Ë¤ò¥É¥¿¥¥ã¥ó¤·¤¿¤³¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
º£²ó¤Î2·îÁíÁªµó¤ÏÀï¸åºÇÃ»¤ÎÁªµó´ü´Ö¤È¤Ê¤ë16Æü´Ö¡£ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ²ñ¤ÏÍ¸¢¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¯¸¢ÁªÂò¤Îµ®½Å¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï»ýÉÂ¤Î¥ê¥¦¥Þ¥Á°²½¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢30Ê¬Á°¤ËÆÍÁ³¡¢½Ð±é¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤³¤È¤òÈÖÁÈ¤ËÄÌÃ£¤·¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥É¥¿¥¥ã¥ó¤Ë¤Ï¤¢¤ëµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÂåÌò¤È¤·¤ÆÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ë½Ð¤¿ÅÄÂ¼·ûµ×À¯Ä´²ñÄ¹Âå¹Ô¤ÏÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿2·î1Æü¡¢ÁáÄ«¤«¤éÁªµó¶è¤Î»°½Å1¶è¤ÇÍ·Àâ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤Ó¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÅöÆü¤Î¸áÁ°8»þÂæ¤Ë¤ÏNHKÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÄÂ¼»á¤Î»°½Å¤«¤éÅìµþ¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ÏÁ°Ìë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¿ô¡¹¤Î¤ä¤é¤«¤·¤æ¤¨¤Ë¡¢ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¤ÏÌîÅÞ¤«¤é¤Î¸·¤·¤¤ÄÉµÚ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬·ù¤Ç¥ê¥¦¥Þ¥Á°²½¤òÍýÍ³¤ËÆ¨Ë´¤·¤¿¤È¤Î²²Â¬¤¬¶î¤±½ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¹â»Ô¼óÁê¤Ï½°±¡²ò»¶¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ºÝ¡¢¤½¤ÎÂçµÁ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡Ö¹ñÏÀ¤òÆóÊ¬¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂçÃÀ¤ÊÀ¯ºö¤Ë²Ì´º¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÂçÃÀ¤ÊÀ¯ºö¤¬¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Í¸¢¼Ô¤ËÇò»æ°ÑÇ¤¤òµá¤á¡¢½°±¡Áª¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤é¤½¤Î¸å¤Î¤³¤È¤Ï¡Ö»×¤¦¤È¤ª¤ê¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤Ç¤â¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÊª¸À¤¤¤Ë¤Ï°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ë¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄÌÚÍý»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿Í¡¹¤ÎÇÓ³°Åª¤Ê´¶¾ð¤ò¤¢¤ª¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¦¤Þ¤·¤¤¸ÀÆ°¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤ò¥Æ¥³¤Ë°ìµ¤¤ËÂçÅ¾´¹¤òÀ®¤·¿ë¤²¤è¤¦¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Àè¿Í¤ÎÃÎ·Ã¤È·Ð¸³¤Ë³Ø¤Ó¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊª»ö¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÊÝ¼é¤ÎÂÖÅÙ¡£
¿®Ç¤¤òÆÀ¤¿¤«¤é¡¢¸¢ÎÏ¤ò°®¤Ã¤¿¤«¤é°ÙÀ¯¼Ô¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¹¥¤¾¡¼ê¤·¤Æ¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÝ¼é¤ò¼«Ç¤¤·¡¢¤³¤ì¤À¤±»Ù»ýÎ¨¤Î¹â¤¤¼óÁê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¿µ½Å¤Ë¸¢ÎÏ¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¡Ö¼¡¤Î°ÂÇÜ¼óÁê¡×¡Û
¤³¤ì¤é¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Î¸ÀÆ°¤Ë¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ä´±Å¡¼þÊÕ¤Ïº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡Á°½Ð¤Î¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¤½¤Îµ¿Ìä¤Ë¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¡ÖNO¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¹â»Ô¼óÁê¤Ï¼¡¤Î°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡Ù¤ÈÅÞÆâ¤Ï»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ÛÏÀ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢º£¤Ï»Ù¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¡£
½°±¡ÁªÁ°¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Ë¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤âµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËºòÇ¯11·î¤ÎÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¤Î¤È¤¡¢¤½¤·¤ÆÇ¯ÌÀ¤±¤ËËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤äÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤Ê¤·¤Ë²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ò·è¤á¤¿¤È¤¡£
¤µ¤é¤Ë¤ÏÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ë¤½¤ì¤¬¼«Ì±»Ù»ý¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤º¡¢ÃÏÊýÁªµó¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤â¡Ø¹â»Ô¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢½°±¡Áª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤½¤ó¤Ê¥à¡¼¥É¤Ï±À»¶Ì¸¾Ã¡£¤¤¤¯¤é¼º¸À¤ò¤·¤Æ¤âà¹â»Ô¿Íµ¤á¤Ï¿ê¤¨¤Ê¤¤°ìÊý¡¢¼«Ì±ÅÞ¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤ÎµÕÉ÷¤Ï¶¯¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤¿¤Á¤Ï¹â»Ô¿Íµ¤¤Ë¤¹¤¬¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
º£¤äÅÞÆâ¤Ë¤Ï¡Ø¹â»Ô¼óÁê¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ß¤¿¤¤¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ç¡¢Á°¸ÀÅ±²ó¤â¤è¤¯¤¹¤ë¤±¤É¡¢´Ö°ã¤¤¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¡£¼þ°Ï¤ËÁêÃÌ¤Ê¤¯ÆÈÃÇ¤Ç·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤¬À¯¼£Åª¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£¡¢ÅÞÆâ¤Ë¤³¤ó¤Ê¹Í¤¨¤¬¤Ò¤½¤«¤ËÌ¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¤ÏÀ¤ä¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤¬¼«¿È¤ÎÀ¯ºö¤òÀâÌÀ¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤âOK¡£³ÆÏÀ¤Ï³ÆÂç¿Ã¤¬¤ä¤ê¡¢¼óÁê¤Ë¤ÏÂç½ê¹â½ê¤«¤éÂç¤Þ¤«¤ÊÊý¸þÀ¤À¤±¤ò¼¨¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¡£
¤¢¤È¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥Ë¥³¥Ë¥³¤È¾Ð¤Ã¤ÆÍ¸¢¼Ô¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡¢¼«Á³¤Ë»Ù»ý¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¤³¤Î¸½¾Ý¤Ï¡¢Áªµó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡½¡½¡×
¹â»Ô¼óÁê¤ÎÀª¤¤¤Ï¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¼Ì¿¿¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò