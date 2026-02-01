凛として時雨、TVアニメ『グノーシア』映像とコラボした「Loo% Who% - GNOSIA BUG Edit」を公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

凛として時雨が、TVアニメ『グノーシア』の映像を使用した特別映像「Loo% Who% - GNOSIA BUG Edit」を公開した。

「Loo% Who%」は、2025年10月から放送開始のTVアニメ『グノーシア』のEDテーマ。初回クールに放送されていた「Loo% Who%」が、GNOSIA BUG Edit 版として第16話に急遽放送され、アニメの劇的な展開とともに公開された。使用された音源はTK自らの特別なMixが施され、楽曲とアニメ作品の世界観を拡張させた特別映像となっている。

凛として時雨は、2026年3月に恒例の対バン企画「トキニ雨 #17」を開催中。キタニタツヤ、9mm Parabellum Bullet、-真天地開闢集団-ジグザグ、[Alexandros]、クリープハイプなど、豪華なゲストを迎えた対バンツアーとなっている。

さらに、TK from 凛として時雨が、来年2026年にソロデビュー15周年を記念して、12月27日に日本武道館公演を行うことが決定している。ソロ活動としては、初の日本武道館公演となる。official fan club「kalappo Lab.」会員限定でチケット先行抽選販売中。

●ライブ情報

凛として時雨

「トキニ雨#17」

2026年3月8日(日)

OPEN 17:00／START 18:00

東京・Zepp Haneda(TOKYO)

GUEST：キタニタツヤ

2026年3月15日(日)

OPEN 17:00／START 18:00

福岡・Zepp Fukuoka

GUEST：9mm Parabellum Bullet

2026年3月21日(土)

OPEN 17:00／START 18:00

愛知・Zepp Nagoya

GUEST：-真天地開闢集団-ジグザグ

2026年3月22日(日)

OPEN 17:00／START 18:00

大阪・Zepp Osaka Bayside

GUEST：[Alexandros]

2026年3月26日(木)

OPEN 18:00／START 19:00

東京・Zepp Haneda(TOKYO)

GUEST：クリープハイプ

チケット

1Fスタンディング￥6,500(税込/D別) ※整理番号順入場

2F指定席 ￥8,000(税込/D別)

※未就学児童入場不可（小学生以上入場可、ご入場される全ての方にチケットが必要）

チケット一般発売

ローソンチケット

https://l-tike.com/sigure

e+

https://eplus.jp/sigure/

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/sigure

TK from 凛として時雨 日本武道館公演

2026年12月27日(日)

場所：日本武道館

時間：OPEN 17:00／ START 18:00

チケット

指定席 ￥8,800(税込)

指定席(高校生以下学割） ￥4,900(税込)

※本番日当日の時点で小学生から高校生の方が購入できるチケットです。

※身分証(小学生は年齢を証明できるもの、中学生・高校生の方は学生証)を必ずご持参ください。ご入場時に確認させていただく場合がございます。身分証が確認できなかった場合、通常価格との差額をいただく場合もございますので予めご了承ください。

受付

オフィシャルHP先行（抽選販売）

2026年1月19日(月) 12:00〜2026年2月8日(日) 23:59

https://l-tike.com/tk/

