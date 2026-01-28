食楽web

上野エキナカを歩いていると、思わず足を止めたくなるベーグル専門店があります。それが群馬・高崎発のベーグル専門店『福ベーグル』です。

昨年リニューアルオープンを果たした『エキュート上野』にあり、通勤途中や旅の合間に立ち寄る人はもちろん、年配層の常連客も増え、幅広い世代に親しまれる存在になっています。

日本人好みの“和”のベーグル

『福ベーグル』が目指しているのは、いわゆるニューヨークスタイルのハードなベーグルではなく、日本人の食生活になじむジャパニーズベーグルいう考え方を大切にしています。

重すぎず、大きすぎず、毎日の食事やおやつとしても食べやすいサイズ感。甘い系から惣菜系まで揃うラインナップは、「今日はどれにしよう」と選ぶ時間そのものも楽しくしてくれます。

人気の「塩あんバター」。生地の香ばしさとあんこの甘さが絶妙なバランス

2011年に群馬・高崎で誕生以来、製造工程は大きく変えず、同じ味と食感を守り続けているのも特徴です。こだわっているのは、噛んだ瞬間の口当たり。食べたときに外側はカリっと小気味の良い食感の生地が一層、その中からふわ、むぎゅっと心地よい弾力を感じながらも決してパサつかず、しっとりとした生地です。

上野限定で販売中のギフトボックス ［食楽web］

さらにエキュート上野店では、上野限定のギフトボックスがあり、好きなベーグル3個を自由に組み合わせることができます。イメージカラーの赤を基調したアニマル柄のデザインもとてもキュート！ 3個入りというのも丁度よく、自宅用にはもちろん、ちょっとした手土産にも重宝します。

エキナカで買える気の利いたギフトとしてぜひ覚えておきたい一品ですよ。派手さよりも、毎日食べたくなる安心感のあるベーグル、ぜひ味わってみてください。

（撮影・文◎亀井亜衣子）

●SHOP INFO

福ベーグル エキュート上野

住：東京都台東区上野7-1-1 JR上野駅構内 エキュート上野

営：8:00～21:00（金曜は～22:00）

休：施設に準ずる

https://fukubagel.jp/