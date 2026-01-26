ラッシュガーディアンの新作マスカラで叶える、無重力級細束ロングまつげ

盛れるのにやりすぎ感ゼロ。そんな理想のまつげを叶えてくれる「ラッシュガーディアン」シリーズから、新作マスカラが登場します。2026年春に発売される「ネオグラヴィティマスカラ」は、今っぽさを意識した細束ロング仕上げが魅力。目元の印象を強く、美しく引き上げてくれる一本です。定番アイテムや下まつげ専用マスカラも揃い、なりたい目元に合わせて選べるのも嬉しいポイント。毎日のメイクがもっと楽しくなる予感です♡

新作ネオグラヴィティの魅力

ラッシュガーディアンネオグラヴィティマスカラ

価格：全2色4.5g各1,540円（税込）

ラッシュガーディアンネオグラヴィティマスカラは、自然なのにしっかり盛れる細束ロング仕上げが特長。

ショートコームとロングコームが一体化した細束ダブルコームを採用し、ピンセット不要でつけま級のセパレートまつげを演出します。

みずみずしいマスカラ液が繊維を包み込み、ダマになりにくく毛先まで美しい仕上がりに。耐久カールキープ処方とウォータープルーフ設計で、上向きカールを長時間キープします。

2026年2月12日（木）先行発売ドン・キホーテ、ユニー（一部店舗を除く）

2026年3月4日（水）全国発売

＊表示価格はメーカー希望小売価格です

＊一部お取り扱いのない店舗もございます

RIIZEショウタロウ＆ウォンビンがEITHER＆アンバサダーに就任！注目コスメも紹介

定番マスカラで理想の束感

ラッシュガーディアンアングラヴィティマスカラ

価格：各1,540円（税込）

好評販売中のアングラヴィティマスカラは、つけま級の爆盛れ束感まつげを叶える定番アイテム。無重力級のカール力で、目元の存在感をしっかり引き出します。

カラーはメタブラック、02チョコブラウン、03ブラックアッシュの全3色展開。シーンやメイクに合わせて選べるのが魅力です。ボリュームとカールを重視したい方におすすめの一本です。

カラー：全3色（メタブラック／02チョコブラウン／03ブラックアッシュ）

＊表示価格はメーカー希望小売価格です

下まつげ専用で中顔面短縮

ラッシュガーディアンナノグラヴィティマスカラ

価格：1,430円（税込）

ナノグラヴィティマスカラは、下まつげを主役にした爆盛れ設計。昨年の数量限定発売から好評を受け、定番化が実現しました。束感のある下まつげを簡単に作ることができ、中顔面短縮効果も期待できます。

目元全体のバランスを整えたい方や、印象的なアイメイクを楽しみたい方にぴったりのアイテムです。

カラー：定番1色

＊表示価格はメーカー希望小売価格です

なりたい目元を叶える一本を

細束ロング、爆盛れ束感、下まつげ強調まで、ラッシュガーディアンのマスカラは理想の目元に寄り添うラインナップが充実。

新作ネオグラヴィティマスカラは、自然さと盛れ感を両立した今の気分にぴったりの仕上がりです。その日のメイクやなりたい印象に合わせて選ぶことで、目元のおしゃれがもっと自由に♪

自分らしいキレイを引き出す一本を見つけてみてください。