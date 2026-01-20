カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、1月26日12時から、“ショコラ”×“マシュマロ”でまるで雪遊びしているような世界観の「スノーマロウ（snow mallow）」を複合型オウンドメディア「Kanro POCKeT（カンロポケット）」で再販売する。

「スノーマロウ（snow mallow）」は、ショコラの雪に隠れた、もっちりマシュマロをコンセプトにした雪の世界観を詰め込んだこれからの季節にぴったりな冬季限定商品。世界観や見た目のかわいらしさからSNSを中心に多くの反響を得て、11月12日に開始した予約販売は24時間以内に、12月12日に開始した一般販売は3日以内に予定数量に達した。今回、非常に好評を得ているスノーマロウの再販売を1月26日12時から開始することを決定した。





スノーマロウは、爽快パウダーをまとったマシュマロにホワイトショコラをたっぷりとコーティングした雪玉のような粒を、まるで雪のようなくちどけの粉雪ショコラでたっぷりと覆うようにスノーマロウ缶に入れて届ける。付属のシルバーピックで粉雪ショコラの中に隠れている雪玉を探す「雪玉さがし」や粉雪ショコラをスプーンですくう「スコップすくい」など、まるで雪遊びしているような世界観で楽しめる。同梱のリーフレットにはショートストーリー「A story of Snow Mallow」が描かれており、スノーマロウの世界観にたっぷり没入できる商品になっている。ティータイムや週末の贅沢など自分へのご褒美にはもちろん、友人や同僚などへの冬のプチギフトなど様々なシーンで楽しんでほしい考え。

［小売価格］2480円（税込）

［発売日］1月26日（月）

カンロ＝https://www.kanro.co.jp