全然隠れられてない！？双子姉妹が全力でかくれんぼした結果…「反則級」「天使すぎて泣きそう」
【画像を見る】丸見えです！思わずほっこりする「全力かくれんぼ」
子どもたちが一生懸命に考えて行動する姿って、とても愛おしく感じる時がありますよね。
今Instagramで話題になっているのは、双子姉妹が見せる全力すぎる光景。「本当にそれで大丈夫？」と思いながらも癒されてしまうシーンとは？
■部屋の隅で丸まる双子姉妹が尊すぎた
「み〜つけた！」という元気な掛け声とともにお家で楽しそうにかくれんぼをしているのは、双子姉妹の“みなもちゃん”と“なぎちゃん”。2人の遊んでいる様子を投稿したのは、お母さんのnamonagiさん。
namonagiさんが「もういいかい？」と声をかけると、「もういいよー」と聞こえてきたので探しに行きます。すると、“みなもちゃん”がお部屋の端っこでうつ伏せになって顔だけ隠していました。
もはや隠れられていない状況に、思わずnamonagiさんもふふっと微笑んでしまいます。2人が鬼になった時でもnamonagiさんを見つけた時は、満面の笑みで「みーつけた！！」と楽しそうです。
次に2人が隠れているのは、部屋の隅っこ。しかし、どちらも身体を丸めた状態でうずくまっています。もちろん最初と同様、顔だけはうつ伏せにして隠していますが全体が丸見えです。
姉妹そろって丸まった状態で見つかっただけでも癒されますが、再び隠れた格好は2人で向かい合った状態でのうつ伏せ。“みなもちゃん”と“なぎちゃん”にとって、2人が見えていないものは“全て見えない”というルールになっているのが微笑ましいです。
隠れる気がないように思えてしまう姉妹の行動。こちらの投稿には「反則級のかわいさ」「天使すぎる」「平和だなぁ」などのコメントと2.7万いいねがつきました。
■双子姉妹の様子を教えて！投稿主さんへインタビュー
ーいいねがたくさんついていましたが、反響はいかがですか？
namonagiさん「親からしても面白い行動だったので、たくさんの人に笑っていただけて嬉しく思いました」
ーバズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？
namonagiさん「特別変わったことはないですが、実はこのかくれんぼは、この日以来双子がやっていないので、撮影出来て良かったと話していました。思い出にもなるので」
ー印象的なコメントや反響があれば教えてください！
namonagiさん「『うちの子もやっていました』というコメントを多数頂いて驚きました。みんな同じことをやるものなんですね（笑）」
ー最近のお子さんの様子や面白かったエピソードがあれば教えてください。
namonagiさん「日に日にしっかり女の子になって来て、少しずつパパを拒否するようになってきました涙。これも成長の証だと受け止めています」
ーお子さんの最近のマイブームを教えてください！
namonagiさん「最近というよりは前々からなのですが、双子は果物がとにかく大好きです。姉(みなも)はブドウ、妹(なぎ)はみかんが特に好きです」
ーレタスクラブの読者に一言お願いします！
namonagiさん「一般家庭の些細な日常を発信しているだけのアカウントですが、育児あるあるや『こんな時期もあったなー』と懐かしんで頂ける投稿も多数あると思います。お時間ある時に是非のぞきに来てください」
■ケンカもするけれど、いつも仲良しな2人
namonagiさんのアカウントでは、他にも“みなもちゃん”と“なぎちゃん”の微笑ましい様子がたくさんアップされています。
「毎日ケンカもするけれど、毎日同じ仲良しです」というコメントとともに投稿された動画。2人の姿が見えないと思ったら、トランポリンの上で仲良くお布団をかけて寝ていました。
ニコニコ笑顔の“みなもちゃん”にぴったり寄り添うように“なぎちゃん”が寝ています。2人の仲の良さに「ほっこりする」「癒される」などのコメントが寄せられました。
最近ハマってる遊びは、パパに両手を持ってもらいながら後ろ向きに歩くという遊び。順番に交代していくのですが、待っている方は“笑う”という謎ルールなのだそう。
なんでも遊びにしてしまう2人の様子に「楽しそうな笑い声が良い」「笑顔が絶えないのが素敵」などのコメントで賑わっています。
毎日忙しくて、気持ちがギリギリの日々でもクスッと笑える癒しを届けたいというnamonagiさん。“みなもちゃん”と“なぎちゃん”の幸せそうな笑い声は、見ているだけで癒されます。
双子姉妹の笑顔いっぱいの日常が気になる方は、namonagiさんのアカウントを覗いてみてください。
文＝佐藤みなみ