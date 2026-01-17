食材1つで変幻自在！「キャベツだけ作りおき」味バリエ4選

万能◎キャベツだけでおいしい作りおきレシピ4選

今が旬のキャベツを使った簡単おいしい作りおきレシピをご紹介します。キャベツだけでとってもおいしいレシピです。

シンプルに塩とオイルでマリネ

バターと青海苔でコク旨

生姜がアクセント！うま塩サラダ

ジップロックで簡単仕上げ

変幻自在！キャベツの作りおきで楽しよう

キャベツだけでおいしい作りおきレシピ。シンプルに塩とオイルでマリネにしたり、バターと青海苔でコクを出したり、生姜やにんにくなどの香味野菜との相性も抜群！ さまざまな味付けでもおいしく仕上がるキャベツは変幻自在です。

今が旬のキャベツは栄養価も高く、豊富に含まれるビタミンUは胃腸の働きを整えてくれます。芯の部分にはカリウムが葉よりも2倍ほど多く含まれているといわれているので、捨てずに一緒に調理したいですね。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。