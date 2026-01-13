テレビ朝日系「有吉クイズ」（日曜・深夜０時４０分）が１１日深夜に放送され、ロケ中に思ったことをメモしながらドライブ旅をするという企画内で、「蛙（かえる）亭」イワクラが“ガチ”の破局理由を明かした。

イワクラと「オズワルド」伊藤俊介の破局が公表される前のロケで、「伊藤くんと３〜４年付き合ってました」と話し始めたイワクラ。共演者から「付き合ってました？」と突っ込まれると、「先日別れました」と明かし、共演者を驚かせた。

「めちゃくちゃ結婚すると思ってたんですけど、めっちゃリアルに考えた時にちょっと、全然こいつ無理かも」と告白。「色々理由はあるんですけど。旦那さんってなったときに全く頼れないなって。本当に生活が終わってるんで、病院とか行かないとか。『一緒に健康診断行こう』とか言ったりしても『まぁまぁまぁ』って言ったりとか。死ぬ確率高い奴と結婚せんくない？っていう」と“ガチ”な理由を語った。

続けて「全部私が言ってくることを反発してくる。それが一番ムカついて」と話すと「一番ムカついたやつ。私の部屋に漫画がいっぱいあって。伊藤くんと一緒に住み始めるから『この漫画いつでも読んでいいからね』って言ったら『俺ここにある漫画全部読んでるわ！』って言ってきて、は？と思って。ありがとうでいいやろ」と不満を吐露。これには共演者の元ＮＨＫアナウンサーの中川安奈も「そんな態度とってたらフラれるよなぁ」とメモを残していた。

イワクラはさらに、スタジオで自身のＶＴＲを見て「今、見直したら私こんなに文句言ってたんだ」と驚き、共演者を爆笑させていた。