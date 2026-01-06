「別の道を選んでいたら…」と悩んだ過去も。石井杏奈（27）が明かす、先輩・寺尾聰からの“忘れられない言葉”
E-girlsの活動を経て、現在は俳優として活躍している石井杏奈さん（27歳）。特に2025年は、主演ドラマ『私は整形美人』にはじまり、ドラマ『PJ 〜航空救難団〜』『小さい頃は、神様がいて』、Netflix映画『10DANCE』とジャンルも演じた役も多岐にわたっていました。
最新出演作は、スピッツの同名曲を原案に、福士蒼汰さんと福原遥さんが主演を務めるラブストーリー『楓』。スクリーンで公開中です。
そんな石井さんに、2025年とこれまでの道のりを振り返ってもらいました。また、躍進を遂げる石井さんが、共演から年月が経つ今も、1年に1度は電話をするほど慕っている先輩俳優からもらった言葉や、芸能界に入る際に家族からかけられ、大切にしている言葉を聞きました。
◆全部の役を好きになれた1年間
--2025年は特にさまざまな役を演じて活躍しました。改めてどんな1年でしたか。
石井杏奈（以下、石井）：今までやったことのないほど体を使う役がありましたし、確かに役の幅も広かったですね。役者人生の中ですごく充実していた年でした。自分とは真反対だと感じる役はあまりなく、全ての役を楽しみながら、全部の役を好きになれた1年間でした。
--演じるにあたっては、どこか自分と似ている部分を見つけて役を広げていくことが多いですか？
石井：そうですね。まったくのゼロから作るというより、たとえばあまり人に好かれない役だとしても、どこか共感したり、いいところがあると感じます。そうしたところを探して、いかに自分に近づけるか考えていくことが多いです。
◆「別の道を選んでいたら…」と考えることもあったが
--芸能界に入られて15年ほど経ちました。傍から見るととても順風満帆に歩んでいるように映りますが、ご自身の中では悩んだことや大変だったこともありますか？
石井：いっぱいあります。振り返ると、中学生活よりも仕事をしていたなとか。みんなが高校を受験していたときの分岐点とか、ダンスを頑張っていたときとか。そうした分岐点では悩むこともありましたし、「別の道を選んでいたらどうなっていただろう？」と考えることもあります。
E-girlsで頑張っていたときも、その前は楽しくダンスをしていたけれど、仕事になったことで好きじゃなくなってしまった瞬間もありました。そのなかで「もっとこうなっていきたい」という夢が出てきて行動しました。今はダンスをしていてよかったと感じますし、振り返るたびに、今に繋がっていると感じています。どの分岐点も正解だった。自分の好きな人生を歩めているなと。悩んだことも間違っていたわけではないと思います。
◆先輩・寺尾聰とは今でも1年に1度は電話を
--悩みながら進んでくるなかで、多くの人と出会ってきたと思います。これまでに影響を受けた先輩を、どなたかひとり教えてください。
石井：寺尾聰さんと学園もの（2016年の日曜劇場『仰げば尊し』）でご一緒したとき、お話する機会がたくさんありました。寺尾さんも音楽をされていましたが、私にも「音楽はやり続けなさい」とお話してくださいました。「俳優としてやっていくにも、音楽のリズム感を持っている人のお芝居は、佇まいも含めて、またちょっと違うんだよ。それが武器になる」と。そのことは忘れないようにしています。
--たくさんの生徒役の方がいたと思いますが、石井さん個人をきちんと見てアドバイスしてくださったんですね。
石井：はい。それから、クランクインの日には生徒役のみんなを前に、「自分とみんなとは年齢も芸歴も違うけれど、そういったことはエンドロールに記載されない。みんなの名前が連なっているだけ。ここから、“よーい、ドン”だぞ」とお話されました。尊敬する先輩が、同じ土俵で対等に戦ってくださっているのを痛感して、そのマインドは絶対に一生忘れないようにしようと思いながらやっています。
