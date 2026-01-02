丸亀製麺（東京都渋谷区）の讃岐うどん専門店「丸亀製麺」が、「年明けうどん」として、新商品「大海老（エビ）天と本ずわい蟹（ガニ）の玉子あんかけうどん」を1月3日から期間限定で販売します。

【写真】おいしそうな海老天＆本ずわい蟹 大盛りの値段もチェック！

うどんは、太くて長いことから、古来より長寿を祈る縁起物として食べられてきた歴史があります。また、丸亀製麺は、「本場さぬきうどん協同組合 年明けうどん普及委員会」（香川県高松市）の活動に賛同し、純白のうどんに紅の食材を添え、年の初めに食べることで、その年の人々の幸せや長寿を願う「年明けうどん」を2013年から販売しています。

「大海老天と本ずわい蟹の玉子あんかけうどん」は、古くから新年に縁起を担ぐ海老を使った「大海老天」と、「本ずわい蟹」のほぐし身で紅白の“紅”を表現。一方の“白”を担ううどんは、国産100%小麦、塩、水のみで打ち、釜から直接丼に盛り付ける、熱々の「釜抜き麺」を使用。サクッとした食感を出すために揚げる際の衣のつけ方に工夫を施した大海老天、軽く火を入れ水分を飛ばして濃厚な味わいを引き出した本ずわい蟹、白だしベースの玉子あんかけを一度に楽しめる一品になっています。

価格は並が990円（税込み）。販売期間は同月13日までで、なくなり次第、終了になります。

