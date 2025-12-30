Ç¯´Ö40¥´¡¼¥ëÅþÃ£¤Ï¡È¥¥ã¥ê¥¢14²óÌÜ¡É¡¡40ºÐ·Þ¤¨¤Æ¤â¿ê¤¨¤ÌC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ÎÆÀÅÀ¥Ú¡¼¥¹
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëFW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ïº£µ¨¤âÀä¹¥Ä´¤À¡£27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°Âè11Àá¤Î¥¢¥ë¡¦¥¢¥Õ¥É¥¥¡¼¥É¥¥Àï¤Ç2¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢¤³¤ì¤ÇÁá¤¯¤â¥ê¡¼¥°Àï12¥´¡¼¥ëÌÜ¡£¥Á¡¼¥à¤â³«Ëë¤«¤éÌµ½ý¤Î10Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î2¥´¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï2025Ç¯¤ÎÆÀÅÀ¿ô¤¬40¤ËÃ£¤·¤¿¡£¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯´Ö40¥´¡¼¥ëÅþÃ£¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»14²óÌÜ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿ô»ú¤âÀ¨¤¤¤¬¡¢40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤â²ø²æ¤Ê¤¯Àï¤¨¤Æ¤¤¤ë·ÑÂ³À¤â¸«»ö¤À¡£
30Æü¤Ë¤Ïº£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Õ¥¡¥¯Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¤³¤ÎµÏ¿¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¼¡¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¤Â³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Õ¥¡¥¯Àï¤Ç¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¢1¤Ä¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£