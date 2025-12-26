「今やる必要ある？」「心狭い?」大行列のレジで子どもにスキャンさせる親にイライラ爆発【作者に聞く】
100円ショップのレジ待ちで発生した長蛇の列。その原因は、バーコードを1個ずつ「ぴっ」と子どもに読み取らせている親子だった。そんな日常のイライラを描いたオムニウッチーさん(@omni_uttii821)の漫画『セルフレジ』が話題を呼んでいる。今回はこのエピソードを紹介するとともに、作者の体験を振り返る。
■セルフレジの大行列、原因はまさかの親子
ある日、オムニウッチーさんが100円ショップで会計に並んでいると、レジがなかなか進まないことに気づく。導入されていたのはセルフレジ。「使い方がわからない高齢の方だったり外国の方だったり…まだまだ有人レジが必要なケースはあると思うので、お店側も臨機応変に対応していかないと難しいんだろうなぁ」と、当初はシステム上の課題を感じて納得していたという。
オムニウッチーさんは、「むむむ…。こんなに並んでいるのに、この状況で子どものやりたいを優先させるのか?」と疑問を抱く。子どもの好奇心を満たしてあげたい親心は理解できるものの、果たしてそれは「今」やるべきことなのか。周囲の状況を全く気にしていない様子の母親に対し、イライラが募ってしまったという。
漫画の中では、「私だけ?」「心狭い?」と自身の感覚を問いかけているが、読者からは多くの共感が寄せられた。「やるのは構わないが、2〜3品だけスキャンして終わりにすればよいのに」「後ろを気にしてほしい」といった、状況判断の甘さを指摘する声が目立つ結果となった。
■珍客エピソード満載の作家活動
オムニウッチーさんは、2019年の春頃からエッセイ漫画の投稿を開始した。Instagramでは、自身が働く雑貨店に訪れる珍客を描いた漫画を投稿しており、接客業ならではの視点が人気を集めている。
また、ブログ「独女日誌」では、Instagramには未掲載の学生時代の思い出や、過去の恋愛エピソード「10キロ痩せたら女になりました」「初めて付き合った人は〇〇でした」なども公開中だ。日常のモヤモヤから過去の体験談まで、幅広く描くオムニウッチーさんの作品に今後も注目したい。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
