YouTubeチャンネル「Laffey and Amy」では、いたずら好きの子猫と遊ぶゴールデンレトリバーの様子が配信され、動画のコメント欄には「子猫への愛情が天使のよう」「二人の姿に癒やされる」の声が続出しました。

【画像5枚】「じゃれつきすぎwww」 これが、ゴールデンレトリバーに構ってもらいたい《子猫》です！

子猫のいたずらにも怒らないゴールデンレトリバー

注目を集めたのは「子猫が何をしてもゴールデンレトリバーは決して怒らない」という動画。ゴールデンレトリバーと子猫が並ぶツーショットからスタートします。

ゴールデンレトリバーがかんでいた犬用のガムを落とすと、すかさずガムを奪い取る子猫。ゴールデンレトリバーは取られてしまったガムを奪い返すでもなく、子猫の様子をいとおしそうに見守ります。

子猫のいたずらはまだまだ続きます。「もっと遊んでニャ〜！」と言わんばかりに、寝そべっているゴールデンレトリバーのおなかの下に潜り込んだり、足にじゃれついたり。そんなやんちゃな子猫に、ゴールデンレトリバーは鼻先で優しくくすぐるなど、まさに神対応で応えます。

その後2匹は向かい合って“にらめっこ”のようなシーンへ。子猫がゴールデンレトリバーの顔にめがけて突進し、鼻先に抱きついても、懐の深いゴールデンレトリバーは優しくかわすように動きます。

やがてゴールデンレトリバーがウトウトと眠り始めると、子猫は「起きてニャン〜」と催促するように耳元に寄り添います。動画の最後まで包容力にあふれたゴールデンレトリバーでした。

視聴者からは「この2匹最強すぎる」「ゴールデンレトリバーの優しさに感動しました」といったコメントが多数寄せられていました。やんちゃな子猫と、どんなときも穏やかなゴールデンレトリバー。心温まる2匹の時間に、ぜひ癒やされてください。