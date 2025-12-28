「もっと遊んでにゃ〜！」優しさあふれる2匹の時間 決して怒らないゴールデンレトリバーの神対応に反響「最高のコンビ！」
YouTubeチャンネル「Laffey and Amy」では、いたずら好きの子猫と遊ぶゴールデンレトリバーの様子が配信され、動画のコメント欄には「子猫への愛情が天使のよう」「二人の姿に癒やされる」の声が続出しました。
【画像5枚】「じゃれつきすぎwww」 これが、ゴールデンレトリバーに構ってもらいたい《子猫》です！
子猫のいたずらにも怒らないゴールデンレトリバー
注目を集めたのは「子猫が何をしてもゴールデンレトリバーは決して怒らない」という動画。ゴールデンレトリバーと子猫が並ぶツーショットからスタートします。
ゴールデンレトリバーがかんでいた犬用のガムを落とすと、すかさずガムを奪い取る子猫。ゴールデンレトリバーは取られてしまったガムを奪い返すでもなく、子猫の様子をいとおしそうに見守ります。
子猫のいたずらはまだまだ続きます。「もっと遊んでニャ〜！」と言わんばかりに、寝そべっているゴールデンレトリバーのおなかの下に潜り込んだり、足にじゃれついたり。そんなやんちゃな子猫に、ゴールデンレトリバーは鼻先で優しくくすぐるなど、まさに神対応で応えます。
その後2匹は向かい合って“にらめっこ”のようなシーンへ。子猫がゴールデンレトリバーの顔にめがけて突進し、鼻先に抱きついても、懐の深いゴールデンレトリバーは優しくかわすように動きます。
やがてゴールデンレトリバーがウトウトと眠り始めると、子猫は「起きてニャン〜」と催促するように耳元に寄り添います。動画の最後まで包容力にあふれたゴールデンレトリバーでした。
視聴者からは「この2匹最強すぎる」「ゴールデンレトリバーの優しさに感動しました」といったコメントが多数寄せられていました。やんちゃな子猫と、どんなときも穏やかなゴールデンレトリバー。心温まる2匹の時間に、ぜひ癒やされてください。